LALE VAKFI SANAT DÜNYASININ BULUŞMA NOKTASI OLDU

HABER: BURHAN AKDAĞ

Lalenin kültürel bir miras olarak korunması, yeni nesillerin bu kültürle buluşturulması ve ülkemizdeki lale üretiminin artırılması, tüm dünyaya yayılması için özverili çalışmalar yapan Lale Vakfı, sanatın ve sanatçının buluşma noktası olmak için kapılarını tüm sanatçılara açtı..

Lale Vakfın da İlk kez yapılan karma sergiye ülkemizin tanınmış ressamlarıSüleyman Saim Tekçan, Ramiz Aydın, Mustafa Ayaz, Umut Türker, Adil Ocak, FeryalTaneri, Merih Yıldız, Durmuş Ali Akça, Funda Tarakçıoğlu, Meryem Çavğa Akkaya, Ağıt Uludağ, Zeynep Dilek Çetiner, Mehmet Çetiner, Mustafa Altıntaş, Serap Demirağ, Gültekin Serbest, Adviye Bal eserlerini sergilerken, Emre Feyzoğlu, Ergün Arda, Aydın Afacan, Advuye Bal, Murat Biçer, Ece Kazan, Funda Tarakçıoğlu, Veysel Özel, Serap Erdoğan, Mehmet Oral, Faruk Maniciyaptıkları heykel ve seramik eserlerini sergiledi.

Karma Serginin KüratörlüğünüEmine Özkarslıoğlu üstlendi. Eserlerinin böylesi güzel bir mekanda sergilenmesinden ve müzenin sanatla yeni bir soluk almasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren sanatçılar, İstanbul’un çok güzel ve çok özel bir sanat galerisine kavuştuğunu belirttiler.

Karma sergiye ev sahipliği yapan Lale Vakfı (İLAV) Başkanı Salih Arslanmuhteşem bir sergiye ev sahipliği yapmış olmaktan çok mutlu olduğunu, sanat dünyasına kapılarının her zaman açık olduğunu İLAV’ın sanatçıların buluşma noktası olması için ellerinden geleni yapacağını belirtti.

Sanat severler İstanbul Lale Vakfı Müzesinde yer alan karma sergiyi 24 Ocak 2023 tarihine kadar gezebilecekler…