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LALE MÜZESİ AÇILDI

Emirgan Korusu'ndaki müze, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Lale Vakfı (İLAV) tarafından lalenin kültürel varlığının gelecek nesillere aktarılması amacıyla kurulmuştu. Bir süredir kapalı olan Lale müzesi, Lale Vakfı İLAV yönetiminin değişmesi ile tekrar açıldı.

24 Kasım 2022 Perşembe 14:26
LALE MÜZESİ AÇILDI

HABER: BURHAN AKDAĞ

İçinde iki sergi salonu bulunan ve bin 500 metrekarelik alandan oluşan müzede, lale dikmeye yarayan saban, lale ayıklama eleği, el yazması tezhibin üzerindeki lale motifi, lale broşu, özel kurutulmuş lale çiçeği, lale motifli padişah kaftanı, savaş aletleri, oya, mendil gibi üzerinde lale motifi bulanan yüzlerce eşyayı görmek mümkün.

"Müzenin amacı lale kültürünü anlatmak"

İLAV Başkanı Salih Arslan “Lale Vakfı ve lale müzesi lalenin Türk kültüründeki hak ettiği yeri bulması amacı ile 2010 yılında kurulduğunu, Lale Türklerin orta Asya’dan beri taşıdığı bir çiçek, Kültürümüzde çok önemli bir yer tutan lale’yigelecek nesillerimize tanıtmak bu kültürü aşılamayı amaçladıkları belirtti.Vakıf binası içindeki sanat galerisinin kapılarını sergi yapmak isteyen sanatçılara açılacağını söyledi..

Müzede, lalenin bir soğan olarak dikiminden çiçek olarak açmasına kadar ki büyüyüp gelişme süreçlerinin botanik biliminden yararlanılarak gösterilirken, lale türleri ve çeşitleriyle ilgili bilgilerin görsel materyaller kullanılarak özellikle eğitim çağındaki çocuklar ve gençlere anlatılması,interaktif yöntemler kullanılarak lale hakkındaki temel bilgilerin eğitici ve eğlendirici şekilde ziyaretçilere sunumu yapılıyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nda bir devre adını vermiş olan Lalenin İstanbul’un kültüründeki yeri, önemi, eserleriyle ilgili yapılan araştırmaların sonucunda elde edilen bilgilerin dijital teknikler ve modern müzecilik yöntemleri kullanılarak ziyaretçilere tanıtılması, etnografik ve kültürel objeler içerisinden lale deseni ve figürleri kullanılarak yapılmış olan geleneksel el sanatı ürünlerinin toplanması,teşhiri ve sergilenmesi amaçlanıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Emirgan KorusuLale Müzesi
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