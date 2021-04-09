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La Visione Art Gallery /“FOUR SEASONS NEW SECTION’’ Karma Sergisi

09 Nisan 2021 Cuma 12:59
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La Visione Art Gallery /“FOUR SEASONS NEW SECTION’’ Karma Sergisi

HABER: ZAMBAK KARABAY

5 Nisan - 9 Nisan 2021 - Santa Maria Draperis Kilisesi 

Galerist: Yonca Gökalp

Küratör: İclal Gültekin

La Visione Art Gallery 5 Nisan - 9 Nisan 2021 tarihleri arasında toplam 41 sanatçı ile birlikte Santa Maria Draperis Kilisesi’nde “Four Seasons New Section’’ sergisi ile sanatseverlerle buluşuyor.  

Four Seasons sergisi ile La Visione Art Gallery sanatçılar ve sanatseverleri İstanbul’un kültür sanat bakımından önemli merkezlerinden biri olan İstiklal Cadde’sinde Pandemi tedbirlerini göz önünde bulundurarak eski günlerdeki gibi bir araya getirmeyi amaçladı.

Sergi; 9 Nisan tarihine kadar ziyarete açık.  

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar;

Aslı Özçelik, Aynur Görmüş, Ayçe Girgin Çakina, Belma Bozkurt, Berna Akkor, Beyza

Medeloviç, Burcu Öztunç Keskin, Canan Demirel, Ceren Göğebakan, Darya Novin, Ece Çakıroğlu, Egemen Karakuş, Emine Terkul, Füsun Diriker, Gamze Gökçen, Gizem

Karakabadayı, Gökçin Sözer, Gökçe Çakın Ercan, Hayriye Güneş, Nadir Kaya, Zeki Can Kaya, Hilal Uysalkan, Hülya Akyol, Hüsniye Uğur, İdil Tolun, İlkem Karakaş, Metehan Demirkaynak, Nellya Pavlova, Nezaket Cesur Kırşan, Mine Okçuğlu, Nuray Dileroğlu, Ozan Aysev, Saba Şen, Sevgi Erdoğan, Sinem Hayal Kaya, Su Taşkın, Şafak Sırcan, Yüksel Özen, Teslime Güç, Türkan Akkulak Koç, Özge Bakırçalı  

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Anahtar Kelimeler:
La Visione Art Gallery FOUR SEASONS NEW SECTION Karma Sergisi
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