La Vision Art Gallery’de yepyeni bir sergi: LUCK

HABER: YAĞMUR TANYILDIZ
Beşiktaş Akaretler’de Süleyman Seba Caddesi’nde yer alan La Vision Art Gallery’de yepyeni bir sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 12 Aralık Pazartesi günü saat 18.00’da açılan sergi 25 Aralık Pazar günü saat 17.00’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
SANATÇILAR
Aysun Cançat
AYŞEGÜL AYDIN
Başak Alkan
Behice Deniz
Beki Gürelİ
Çidem Baran
Didem Kutlu
ESRA AKIN
Feyza Palaz
Firdevs Karakuş
Gül Aslı Dinçer Sağlam
gülşah tunç
gözde varol
Hamideh Shokri
İpek Akırmak
Kevser Nişasta
Meral Demirel
Mia Memi
Mine Bora Diri
Mudariga
Müge Yıldız
Nurşen Yener
ÖZGE GÜNEY
Semra Yorulmaz
Sevda Menemen
Suna Keskin
Süreyya Dilek
Şermin Tepe
Ülkü Alpay
Zeynep Dila Başkut
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