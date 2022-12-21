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La Vision Art Gallery’de yepyeni bir sergi: LUCK

La Vision Art Gallery, LUCK sergisini ziyaretçilerle buluşturdu.  

21 Aralık 2022 Çarşamba 14:26
La Vision Art Gallery’de yepyeni bir sergi: LUCK

HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

Beşiktaş Akaretler’de Süleyman Seba Caddesi’nde yer alan La Vision Art Gallery’de yepyeni bir sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 12 Aralık Pazartesi günü saat 18.00’da açılan sergi 25 Aralık Pazar günü saat 17.00’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

SANATÇILAR

Aysun Cançat

AYŞEGÜL AYDIN

Başak Alkan

Behice Deniz

Beki Gürelİ

Çidem Baran

Didem Kutlu

ESRA AKIN

Feyza Palaz

Firdevs Karakuş

Gül Aslı Dinçer Sağlam

gülşah tunç

gözde varol

Hamideh Shokri

İpek Akırmak

Kevser Nişasta

Meral Demirel

Mia Memi

Mine Bora Diri

Mudariga

Müge Yıldız

Nurşen Yener

ÖZGE GÜNEY

Semra Yorulmaz

Sevda Menemen

Suna Keskin

Süreyya Dilek

Şermin Tepe

Ülkü Alpay

Zeynep Dila Başkut

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Anahtar Kelimeler:
La Vision ArtLa Vision Art Gallery
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