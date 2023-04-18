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Kütüphaneler Türk Telekom ile uçtan uca dijitalleşiyor

Türk Telekom, ülkemizin kültür mirasını teknolojiye adapte etmek üzere başlattığı çalışmalar kapsamında binin üzerinde kütüphanenin dijital dönüşümünü tamamladı.

18 Nisan 2023 Salı 11:05
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Kütüphaneler Türk Telekom ile uçtan uca dijitalleşiyor

ANKARA - Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirdiği ‘Hitit Kültür ve Turizm Projesi’ ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom proje kapsamında, kütüphaneler, kültür merkezleri, ören yerleri, İl Kültür Müdürlükleri, müzeler ve tüm Kültür Bakanlığı Merkez Teşkilatı’nda uçtan uca bir dijital dönüşüm için destek sağlamaya devam ediyor. 

“81 ilde bin 42 kütüphaneyi dijitalleştirdik”

 

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, Hitit Kültür ve Turizm Projesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bakanlığa bağlı tüm birimlerde yönetilir bir altyapının yanı sıra daha zengin bir veri kaynağına erişim sağlamayı amaçladıklarını belirterek şöyle konuştu: “Türk Telekom olarak, yenilikçi dijital servislerimiz ve millî teknoloji girişimlerine yönelik yatırımlarımızla Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Ülkemizin kültürel mirasını teknolojiye adapte etmek üzere başlattığımız çalışmalar kapsamında 81 ildeki bin 42 kütüphanenin dijital dönüşümünü tamamladık. Ayrıca ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi başta olmak üzere kültür merkezleri ve ören yerlerinde ziyaretçilere fiber hızında internet erişimi sağlıyoruz.” 

HABER: EMİR YÜCEL 

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Anahtar Kelimeler:
Kütüphaneler Türk Telekom
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