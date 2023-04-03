“Kuşlara Fısıldayan Kız” hikayesi tiyatro sahnesinde

İSTANBUL- Çöp torbası ve mutfak yardımcı ürünleri denildiğinde ilk akla gelen ve Türkiye’nin ilk tercihi olan Koroplast, sosyal sorumluluk bilinciyle çevre temizliği ve atık toplama farkındalığı konusundaki projelerine bir yenisini daha ekledi. Çocuklara geri dönüşümün önemini vurgulamak ve çevre bilincini aşılamak için hayata geçirdiği “Kuşlara Fısıldayan Kız” hikâye kitabını 2023’te tiyatro sahnesine taşıdı.

DasDas ekibi tarafından uyarlanan “Kuşlara Fısıldayan Kız” tiyatro oyununda, doğaya ve çevreye zarar verebilecek atıkların geri dönüştürülerek yeniden kullanılabileceği Kora adlı bir kız çocuğu ve arkadaşı Mori’nin yaşadıkları üzerinden anlatılıyor.

Çocukları; doğanın sesini dinlemeye, kuşlara yol arkadaşlığı yapmaya, Kora ve Mori’nin hikayesine ortak olmaya davet eden tiyatro oyunu, 16 Nisan Pazar ve 23 Nisan Pazar günü DasDas’ta çocukları ve anne babaları bekliyor.

Oyunun yazarlığını Özlem Ovalı ve Alper Baytekin, yönetmenliğini Alper Baytekin, sahne tasarımını Yasemin Arslan ve Alper Baytekin, müziğini Ahmet Sipahi, kostüm tasarımını Yasemin Arslan, afiş tasarımını Müjde Başkale, oyunculuklarını ise Elif Mandan ve Anıl Özgür üstlendi.

HABER: SELÇUK BULUT