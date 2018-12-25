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Kurtlar ve Çakallar filmi gösterime girdi

Hasret Dilek Delier’in haberi için tıklayınız...

Kurtlar ve Çakallar filmi gösterime girdi

Hasret Dilek Delier’in haberi için tıklayınız...

25 Aralık 2018 Salı 18:22
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Kurtlar ve Çakallar filmi gösterime girdi

MHP Manisa İl Başkanlığı'ndan Filme Davet

MANİSA / HASRET DİLEK DELİER

İzmir'de geçtiğimiz günlerde gösterime giren ve sinamalarda oynatılmaya başlanan "Kurtlar ve Çakallar" adlı filme Manisa İl Başkanlığı katılım sağlamak için kolları sıvadı.

MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, Milliyetçi ve Ülkücüleri konu alan filme katılımın artması ve istenilen kitleye ulaşması için teşkilatın kolları sıvadığını ve önümüzde ki günlerde Salihli ilçesinde sinamalarda gösterimde  olacak filme partililerini davet etti.

Kurtlar ve Çakallar, 1980 yılında ihtilalin ardından yaşananları konu alıyor. Filmde, Mamak Cezaevi'nde aynı hücreyi paylaşan devrimci gazeteci Yılmaz ile ülkücü Selçuk'un hikayesine odaklanılıyor. 

Senaryosunu Bektaş Topaloğlu, Kubilay Öz ve Bilgehan Karaca'nın üstlendiği filmin çekimleri Ankara'da gerçekleşti. Oyuncu kadrosunda Tayfun Sav, Özcan Varaylı, Ali Buhara Mete, Can Beslen, Hüseyin Çelikoğlu gibi isimllerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Bilgehan Karaca oturuyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kurtlar Ve ÇakallarMhp Manisa
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