Kulvarında başarılı 4 yazar okuyucularıyla buluştu

Kulvarında başarılı 4 yazar İzmir Pan Kitabevi’nde okuyucularıyla buluştu

HABER: ASLI M. SARI

İzmir, son zamanlarda sık rastlanmayan dostluğun, arkadaşlığın sosyal medyadan çıkıp bir araya geldiği, sohbetin ve samimiyetin bir arada olduğu birbirinden değerli yazarların farklı illerden bizzat katıldığı dolu dolu şiir gibi bir güne tanık oldu. Hem şiir, hem söyleşi, hem imza günü yapan yazarlar, keyifli duygularla okuyucularıyla buluştu. Kendi kitaplarının yanı sıra geçtiğimiz aylarda satışa çıkan 65 yazarın kaleme aldığı proje kitap Naftalin Kokulu yıllar 90’ lar kitabını da okuyucuları için imzalayan yazarlar kitabın tüm gelirini yardıma muhtaç çocuklar için kullanıyorlar. Çok kısa yazarlarımızı tanıyalım.

Yazar: Elif ÜÇYILDIZ

‘Hayat Öğretir’ Kitabının yazarı.

Ev sahibiydim ben, bir gün benim dediğim neyim varsa, yolcu edecektim. Yolcu etmeden önce söyleyeceklerim vardı! Kendime ait bir dünya kurmuş ve bu sayede hayatın sıradanlığından uzak yeni bir yön bulmuştum. Yazmak; harfleri kullanarak sözcükleri birbirine kenetliyor, her şeyden, herkesten uzak düşüncelerimle, bazense dibine kadar hissettiklerimle bana anlam kazandırıyordu. Sözler söylenmek için değil miydi? Neden mahkûm edelim ki içimizde kelimeleri? Hiçbir düşünce hak etmez değildi kaleme alınmayı. Anlattıklarımızdan, anlamayanlar yüzünden üstelik! Dedim ve çıktım yola…

İmza ve Söyleşimizden Arta Kalanlar

Paylaşmak güzel olandır sevinci çoğaltan, kederi unutturan. Hele ki karşılığı olmayan hisse! Söyleyecek söz bulamayınca gülümsüyor yüzümüz, gülümsüyor kalbimiz. Bazı anları anlatmaya yetemiyor sözcükler. Ben gülümseyeyim siz güldüğüm yerden anlayanlardansınız nasılsa… Bir araç uğruna olsaydı bu yolda bu kadar keyif alamazdım. Kalbime amaç, insanlığa ihtiyaç benimkisi! İnsanlık diyorum çünkü her şeyin başı kalplerimiz. Onun bildiği yerden karşılamalıyız. Aynı havayı solurken o nefesi kursağımızda bırakmamalıyız. Yürekleri yürekleriyle denk gelenlerle bir olmak büyük huzur verdi bizlere. Edebiyata, şiire gönül vermiş. Bizi yalnız bırakmayan bu şahane insanlara tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Böyle yürekler var olduğu sürece, iyinin kazandığı güzel sözlerin huzura eriştiği yarınlar bizimle. İyilik, sevgi bizi güzel günlere götürecek. İnanın ben inanıyorum, yüreğimde tuttuklarımla adım adım karşılaşıyorum. Hayatı yaşarken bize öğrettiklerini ben öğrenmeye devam ediyorum. İyi ki tanıdım sizleri, iyi ki güzel insanlar. Yaşadığınız her güzel duygunun içinde sevgiye iyiliğe yer verin. Karşılığını bulacaksınız... Güzel bir günün sonuna daha geldik. Daha nicelerinde buluşmak üzere...

Yazar-Şair: Emrah AŞCI

Ekim ayında Manisa'da doğmuşum. Sanırım; yağmurlu ve rüzgârlı bir perşembe sabahıydı o gün. Henüz parmak kadar iken İstanbul’a yerleşmişiz. İlköğretimimi orda tamamladıktan sonra 2001 yılında İzmir’e taşınıp okul hayatıma İzmir’de devam ettim. Doğduğum günden bu güne kadar, ölüm gibi asil ayrılıklar yaşadım. Bu yaşantılarım şiir yazma duygularımı bastırmış, kalemimin mürekkebi çoktan başlamıştı satırları karalamaya. Duygularımı kâğıda yazmak hayallerimin arasında başrolü oynuyordu. Mutlu olduğumda yazdım, hüzünlü olduğumda yazdım. Kalbim kırıldığında, kırık parçalarımı toplarken, âşıkken yazdım.

21 Mayıs 2015 de ilk kitabım olan "Onsuz Gecelerim Var Benim" adlı kitabımı çıkardım. Okurlarımın yazılarımı beğenmesi, önemsemesi ve o yazılar arasında kendi geçmişleriyle karşılaşmalarını duymam, 2. Kitabımın hazırlıklarını başlattı. 29 Nisan 2018 de "Sakin Ol Kalbim" adlı kitabım yüreklerde yerini almaya başladı. Kısa sürede kitap fuarlarında okurlarımla aynı fotoğraf karesinde yer almaya başladık. Birçok etkinlik düzenleyip son imza günümüz Pan Kitabevi'nde sevgili yazar arkadaşlarımla birlikte gerçekleştirdik çok güzel bir imza günü olması dışında çok güzel dostluklar çok güzel yüreğe sahip insanlar gördüm. Alfabeyi birleştirip bu anlatılmaz güzel duyguyu anlatacak kadar güçlü değil ki. Kısacası; insanın hayallerin peşinden koşması, sevdiği bir şeyi yapması çok güzel bir şey. Bende kendi hayatının müstakil mutluluğunu kuranlardanım...

Yazar: Elçin IŞIDAN

İstanbul doğumlu olan Elçin Işıdan okul hayatını İstanbul da tamamladıktan sonra hayalinde ki mesleğe kavuşarak öğretmenliğin hazzını yaşamaya başlamış. Sınıf öğretmenliği, idareci olarak görev alarak zamanla mesleğinde hakkı sayılır evlatlar yetiştirerek eğitime imza atmıştır. Zamanla hayatına farklı Eğitimler katarak devam eden IŞIDAN Diksiyon - Spiker-Sunucu eğitimi alarak TV’ler de kendi programlarını yapmaya başlamıştır. Programlarında sevilen isimleri ağırlayan Elçin Işıdan kitlesini genişleterek yoluna devam ettiği noktada yazarlığa adım atmıştır. Yazmanın ve isteklerini gerçekleştirmenin bir arzu olduğuna inanan Elçin Hanım ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ kitabıyla çok kısa zamanda okurlarına ulaşmış ve fuarlarda imza günlerinde onlarla buluşarak hayatına rengin ahengini ilave etmiştir. İzmir Pan kitabevinde gerçekleşen ve yazar dostlarla beraber olduğumuz imza gününde gönlümün şehrinde okuyucularımızla buluşmanın keyfini ve heyecanını yaşadım. Üzüm Çekirdeği yaşanmışlıkların yansıması, yaşanılan hikâyelerin örnek alınışı. Herkese örnek alınacak zamanların için de bulunmaları dileğiyle...

Gazeteci-Yazar Aslı M. SARI

Pan kitapevi imza günü özlem, muhabbet ile döküldü harfler dudaklarımızdan. Aynı şeyleri düşünmek, aynı hissedebilmek ve güzel insanlarla aynı çatı altında olabilmek, paylaşım, emek, dayanışma, mutluluk, uyum, birbirini kucakladı o gün. Tüm sanat ya da spor dallarında olduğu gibi, yazmak da yetenekle alakalı bir şey. Lakin her işte olduğu gibi azim ve sebat yoksa yetenek de bir işe yaramaz. İşte gönülden yola çıkan diğer üç yazar gönül dostu ile birlikte o gün masaya oturduk sağımda ve solumda benim gibi düşünen insanlar benim gibi yaşayan ve yüreğini ortaya koyan insanlar vardı. Ne kadar mesuttuk. Okuyucularımızın bizi yüreğine basması, o ilgi o alaka… Muazzam bir şekilde ağırlanmamız sahiden anlatılmaz yaşanır cinstendi. 90’lar dedim oturdum masaya amacın verdiği mutluluk her satılan kitap çocukların yüzüne konan bir gülücük ve tarifsiz duygular. Aslı M. Sarı; Adana Kozan doğumlu. Bundan dokuz yıl önce kaleme, kâğıda, satırlara gürültüsüz bir şekilde haykırmaya başlayarak bu edinimi, beş yıl önce ayyuka çıkarabilme cesaretinde bulundum ve bambaşka bir yolculuğa çıktım. Tam anlamıyla yaşamanın dışına çıkıp muazzam bir ruh dünyasında kendini buldum. Aynı zamanda aktif olarak birçok blog da şahsına ait edebi dalda deneme, anektod, eleştirisel, güncel, şiir ve roman yazmaktayım. Milliyet bloggerim. Önce Vatan Gazetesinde makale yazarı röportaj, söyleşi ve Adana'da günlük yayınlanan tirajı çok yüksek saygın bir gazetede köşe yazarlığı da yapmaktayım Aslı M. Sarı Edebiyat ve güncel gündeme dair üniversite söyleşilerinde gazeteci yazar olarak bulunmaktayım. Yakında roman ve ayrıca deneme-şiir kitabı çıkarma hazırlığındayım. Spiker-Sunucu iletişim akademisinden sebep şu an İzmir' de ikamet etmekteyim. Yazma edinimi güzel bir yolculuğa çıkmaktır, anlaşılmayı beklemez diyenlerdendim.