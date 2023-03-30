Kültür ve Turizm Bakanlığından Deprem Bölgesine 10 Gezici Kütüphane

MALATYA AA- Malatya Valisi Hulusi Şahin, Kongre ve Kültür Merkezi önünde yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un depremde Malatya'da koordinatör olarak görev yaptığını anımsattı.

Bakan Ersoy'un depremin ilk anından itibaren kente kültür ve turizm alanında birçok destekte bulunduğunu ifade eden Şahin, kentte şu anda 7 gezici kütüphanenin, gezen sinema ve gezen sahne tırının depremzedelere hizmet verdiğini anlattı.

Bakanlıkça tahsis edilen 10 gezici kütüphaneden birinin Malatya'da kalacağını, diğerlerini de depremin etkilediği illere uğurlayacaklarını kaydeden Vali Şahin, depremin yaralarına sarma yönünde yapılan bu tür sosyal faaliyetlerin çocukların travmayı atlatmasında çok önemli olduğuna işaret etti.

Konuşmanın ardından gezici kütüphaneler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere gönderildi.