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Kültür ve Turizm Bakanlığı son noktayı koydu; Siloa Yazıtı kanunen verilemez

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyareti sırasında gündeme geldiği iddia edilen Siloa Yazıtı'nın İsrail'e verileceği bilgisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca doğrulanmadı. DHA'nın sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi, söz konusu eserin yurt dışına çıkarılmasının kanunen mümkün olmadığını söyledi.

13 Mart 2022 Pazar 17:09
Kültür ve Turizm Bakanlığı son noktayı koydu; Siloa Yazıtı kanunen verilemez

 ANKARA

İsrail medya kuruluşu Zman Yisrael, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyareti sırasında İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan ve en önemli İbranice yazıtlardan biri olarak bilinen 2 bin 700 yıllık Siloa'nın İsrail'e iade edileceğinin kabul edildiğini iddia etti. İddiayı ismini vermediği bir İsrailli yetkiliye dayandıran gazete; haberinde 2 ülke arasındaki yumuşamanın karşılığı olduğu vurgusunu yaptı.

'ÇIKAN HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir yetkili DHA'ya şu açıklamayı yaptı:

"Kudüs'ün Osmanlı toprağı olduğu 1880 yılında Kudüs'te bulunan Siloa Yazıtı, arkeoloji açısından oldukça önemli bir buluntudur. Söz konusu eser, 1882 yılında İmparatorluk Müzesi olarak kurulmuş olan Müze-i Hümayun'a taşınmış, burada kayıt altına alınmıştır. Bu bağlamda eserin mülkiyetine ilişkin hiçbir tereddüt söz konusu değildir. Eser taşındığı dönemin düzenlemelerine göre, Osmanlı Devleti'nin malı, günümüzdeki hukuki durumuna göre ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin malıdır. Ancak hiçbir yasa dışı unsur taşımayan ve bugün devlet malı olan bu eserin yurt dışına çıkarılması kanunen mümkün bulunmamaktadır. Siloa Yazıtı'na ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamakt

'TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR'

Bakanlık yetkilisi ayrıca Türkiye'nin yasa dışı yollarla ülkemize gelen eserleri derhal köken ülkelerine iade ettiğini ve bununla mücadele ettiğini de hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bir ülkeden bir eser, yasa dışı çıkmış bulunuyorsa; bunun örneklerini 2019 yılında Çin ve Irak ile yaşadık, yeni dosyalara da yakında hep birlikte şahit olacağız, muhatap ülke olarak bunu talep bile etmeden UNESCO 1970 'Kültür Varlıklarının Yasadışı İthal İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesine İlişkin Alınacak Tebdirlere Dair Sözleşme' gereği derhal ilgili ülkesiyle irtibata geçiyoruz. Türkiye, kültür varlıklarının korunmasında uluslararası iş birliğine büyük önem vermekte; çeşitli projelerin içinde yer almaktadır. Ancak Türkiye'nin değerlendirebileceği bu proje ve tekliflerin yasal olarak müzelerine kazandırılmış ve hem döneminde hem bugün devlet malı olarak korunan bir eserin başka bir ülkeye verilmesini kapsaması düşünülemez."

DHA

Anahtar Kelimeler:
SiloaYazıtKültür Ve Turizm BakanlığıİSRAİL
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