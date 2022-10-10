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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy İstiklal Harbi Sergisi’nin açılışına katıldı

10 Ekim 2022 Pazartesi 13:57
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy İstiklal Harbi Sergisi’nin açılışına katıldı

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nde  ‘İstiklal Harbi Sergisi’nin açılışına katıldı. Sergilerin önemine değinen Bakan Ersoy "Özellikle Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ile ilgili tarihi sergiler çok önemli. Öğrencilerin burayı gezmesi, o günkü şartları hissetmesi önemli"dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonlarından derlenen eserlerle hazırlanan ‘İstiklâl Harbi Sergisi’ Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuayesinde ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Nejat Çuhadaroğlu’nun yaptığı serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Anadolu Lisesi ve İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin yanı sıra davetliler katıldı.   


 

Hisart Canlı Tarih Müzesi Kurucusu ve diorama sanatçısı Nejat Çuhadaroğlu eşliğinde, eşi Pervin Ersoy ile sergiyi gezen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, festival zincirinin Çanakkale ile başladığını hatırlatarak "Dolu dolu devam ediyor. Bugün, Beyoğlu Kültür Yolu Festivalindeyiz. Festivalde sergiler de yer alıyor. Bugün, Atatürk Kültür Merkezi’nde, İstiklal Harbimiz ile ilgili tarihi bir sergimiz var. Gezme fırsatı buldum. Özellikle Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ile ilgili tarihi sergiler çok önemli. Öğrencilerin burayı gezmesi, o günkü şartları hissetmesi önemli. Unutulmaması gereken anlar. Bunlar, görsel efektlerle çok daha etkili oluyor. Çok güzel minyatürler ve birebir kopyalar yer almış. Dönemin giysileri, silahları ve savaş koşulları çok güzel canlandırılmış. Başarılı bir sergi oldu" dedi.


 

FESTİVALLER HER YIL İL SAYISI ARTARAK GERÇEKLEŞMEYE DEVAM EDECEKö

Kültür Bakanlığı bünyesinde gerçekleşen Kültür Yolu Festivallerine katılımın yoğun olduğunun altını çizen Bakan Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:

Dün, Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali’nin açılışını gerçekleştirdik. Bizi en çok sevindiren; bütün etkinliklerimize çok yoğun katılım olması. Diyabakır’daki konsere 45 bin kişi katılmış. İstanbul, Ankara, Çanakkale’deki etkinliklerin tamamında çok yoğun katılım oluyor. Kültür Yolu Festivallerini amacına uygun bir şekilde genişletmeye devam edeceğiz. 23 Ekim’de, Diyarbakır ile birlikte Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivallerimiz son bulacak. Bu yıl 5 olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlik sayısını, 10’a çıkaracağız. Bu etkinlikler yılda bir kez, her il için gerçekleştirilecek. Etkinlikler, her yıl il sayısı artarak gerçekleşmeye devam edecek. Çünkü halkımızdan çok fazla ilgi var. Demek ki, çok beklenen festivallermiş. Halkın, kültür ve sanatla buluşması, sanatçılarımıza katkı açısından çok önemli. Düzenlenen şehirlerde, şehrin hem Türkiye hem de yurt dışındaki bilinirliğini arttırmak açısından önemli.


 

İSTİKLAL HARBİ SERGİSİ 30 KASIM’A KADAR AÇIK KALACAK

Proje Koodinatörlüğü ve Sergi Editörlüğünü Ömer Çalşimşek’in yaptığı, Hisart Canlı Tarih Müzesi’nin Kurtuluş Savaşı dönemine ait koleksiyonlarında bulunan tamamen orijinal eserlerin yer aldığı sergide, İstiklâl Harbi’nin canlandırıldığı dioramalar da görülebilecek. Atatürk Kültür Merkezi’nde 30 Kasım tarihine kadar açık kalacak sergide ayrıca, dönemin askerlerinin orijinal üniforma ve ekipmanları, fotoğraf ve belgeler, yağlı boya tablolar, objeler ve canlandırmalardan oluşan yüzlerce parça sergilenecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoyİstiklal Harbi Sergisi
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