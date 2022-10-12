KÜLTÜR VE SANAT ŞÖLENİ BAŞLIYOR

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfının müştereken düzenlediği T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin desteklediği Devlet Kuruluşları, Üniversiteler, Meslek Örgütleri, Sivil toplum örgütleri, TRT Avaz, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, Medya teşkilatlarının proje ortaklığında Türk Dünyası 7. Belgesel Film Festivali Gala ve Ödül Töreniyle Start alıyor.

Ömrünü Türk Dünyasına adamış Prof. Dr Turan Yazgan’a ithaf edilen 7. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Gala ve Ödül Töreni, Haliç Üniversitesinde 13 Ekim 2022 tarihinde saat14.00’da yapılacak.

Gala ve ödül töreni Finale kalan Belgesellerin Afiş ve Türk Dünyası Motifleri (Özbekistan) yağlı boya sergi açılışı ile başlayacak. 2022 yılı Türk Dünyası yaşam Boyu Onur ödülü Azerbaycanlı Büyük Yönetmen, Yapımcı, oyuncu Oktay Mir Gasım’a takdim edilecek, tören, “Özel Ödüller”in ve “En İyi Öğrenci Belgesel Film Ödülleri” (3 Öğrenci Belgesel Filmi ödül alacak)’nin verilmesi ile devam edecek. Profesyonel en iyi üç filme ödül takdimi ve emeği geçenlere teşekkür plaketleri verilmesiyle program sona erecek.

7. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Gala ve Ödül töreni Proje ortakları yayın kuruluşlarından canlı ve paket olarak uydudan yayınlanacak. Bu yıl 7. düzenlenen festivale 23 Ülkeden 227 Film Müracaat etti.

Gelen Filmleri Proje Ortağımız üniversitelerden sinema alanında uzman bilim insanları ve serbest çalışan yönetmenler, sinema eleştirmenleri (Azerbaycan Atanur Nabiyeva / Yönetmen, Yusuf Quliyev / Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi, Kırgızistan Doç. Sultanbulbek Mambetaliyev / Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Öğr. Gör. Mert Yusuf Özlük / Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yönetmen, ÖzbekistanProf. Dr. Nazire Kurban Taşpolatova / Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi, Türkiye Doç. Dr. Nazan Kahraman / Amasya Üniversitesi, Doç. Dr. Lokman Zor / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İrem Siyahgöz / Yönetmen, Meral Özdemir / Yönetmen, Hayri Çölaşan / Sinema Yazarı) tarafından titizlikle değerlendirildi ve Finalist filmleri belirlendi.

Profesyonel dalda Hakan Aytekin’(Türkiye) in juri başkanlığında Alev Fatoş Parsa (Türkiye),Barykin Aleksey Aleksandroviç (Tataristan), Burak Türten (ABD), Fevzi Kasap (KKTC), Mübariz Nağıyev (Azerbaycan), Neşe Sarısı Karatay (Türkiye),S ibel Göloğlu(Türkiye), Svetlana Romanova(Yakutistan), Prof. Dr. Şehrabanı Allahverdiyeva (Türkiye), Zeynep Keçeciler (Türkiye) oluşan ekip finale kalan 16 filmi izleyerek ödül alacak ilk üç filmi belirleyecek.

Öğrenci filmleri, Doç Dr Lokman Zor başkanlığındaki, Atanur Nabiyev (Azerbaycan), Erkan Baysal (Türkiye), Musa Ak (Türkiye),Nazire Kurban Taşpolatova (Özbekistan), Serdar Sabuncu (Türkiye), Serkan Fundalar (KKTC), Stanbulbek Mambetaliyev (Kırgızistan), Zeyde Yalıner Önek, (KKTC)’den oluşan jürinin değerlendirmesi ile finalist 16 Filmden ilk üçe girenler belirlenecek.

Finale kalan ve ödül alan Filmlerin İlk gösterimleri Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Üyesi Anadolu Gazetecileri ve Spor Yazarları Derneği koordinesinde Bursa Osmangazi Belediyesi, Bursa Yıldırım Belediyesi ve Mudanya Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak.

Filmlerin sonraki gösterimleri Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan,Makedonya, Macaristan, Bosna Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Osmaniye ve son olarak Hain Fetö terör örgütünün ihtilal girişiminde şehit düşen Ömer Halisdemir nezdinde tüm şehitlerimiz anısına Niğde’de yapılacak.

Bu yıl 7. düzenlenecek “Türk Dünyası Belgesel Film Festivali” hem ülkemizde hem de Türk Dünyası’nda bir bir heyecan oluşturmayı başardı. Belgesel film severler İçin kaçırılmayacak bir fırsat olan festival Gala ve Ödül törenine ilginin yoğun olması bekleniyor.