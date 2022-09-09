Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.522,57
ALTIN
1.005,14
DOLAR
18,24
STERLİN
21,15
EURO
18,34
Doğuş Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi 22 Öğretim...
Bursa Uludağ Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 9...
İstanbul Üniversitesi 13 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Üniversitesi 13 Öğretim...
Biruni Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Biruni Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Eskişehir Teknik Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi 9...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kültür Bakanı Ersoy'dan Kız Kulesi'nde inceleme

09 Eylül 2022 Cuma 13:57
Kültür Bakanı Ersoy'dan Kız Kulesi'nde inceleme

 İSTANBUL'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nin restorasyonuyla ilgili incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hedeflerinin 2023 yılı mart ayına kadar Kız Kulesi'ni ziyaretçi ile buluşturmak olduğunu ifade etti. Bakan Ersoy, "Beton ve inşaat demiri kullandığınız zaman yapının yükünü inanılmaz derecede artırıyorsunuz. Müdahale edinilmesi kaçınılmazdı. 80 yıldır kimsenin cesaret etmediği bir şeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmaya karar verdi. Bir kule müze formatı kazandırdık. İstanbulluların uzaktan seyrettiği bir yapıydı şimdi içeriden İstanbul'u seyrettikleri bir yapı haline getirilecek" dedi.  

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eylül 2021'den bu yana restorasyon çalışmaları devam eden İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nde bugün yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Kız Kulesi'nin restorasyon esnasında çevresinin brandalarla çevrilmesi kule yıkıldığı iddialarını beraberinde getirmişti. Bakan Ersoy, bu duruma da değinerek, "İtalya'da da bu çaplı restorasyona gittiğiniz zaman dışına bir koruma iskelesi çekilir, koruma iskelesinin önüne de jüt örtü çekilir. Jüt zaten yarı şeffaftır. Özellikle yarı şeffaf çekiliyor ki görebilin diye. Burası dünyada en çok görüntülenen 5 binadan birisi. Bunu özgün haliyle ne kadar görüntülersek bizim için, İstanbul için, Türkiye için o kadar önemli" ifadelerini kullandı.  


 

ORTA ŞİDDETLİ DEPREMDE YIKILMAYA MÜSAİT 

Kız Kulesi'nin kubbe kısmından sökülen betonarme yapının binaya yük bindirdiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, "Beton ve inşaat demiri kullandığınız zaman yapının yükünü inanılmaz derecede artırıyorsunuz. Mevcut yapı tasarlanırkenki statik yapısından çok uzak hale getiriyorsunuz. Yapıda orta ve uzun vadede ciddi hasarlar oluşturuyor. Binanın statiğini bozuyorsunuz. Bütün eklentiler statiği el verdiği ölçüde söküldü. Yapı orta şiddetli bir depremde yıkılmaya müsait. 80 yıllık betonarme kullanıyorsunuz" dedi. 


 

AHŞAPTAN ORİJİNALİNE UYGUN ÜRETECEĞİZ 

Ersoy, "Hocalarımızın hazırladığı proje dahilinde özgün malzemeleri, ahşaplardan tekrar bu yapıyı ahşaptan orijinaline uygun şekilde üretip yerine takacağız. Üzerine yine kurşun kaplaması gelecek. Onun üzerine dış etkenlere dayanıklı metalden bayrak direği oturtulacak. Kubbenin üst tarafında da orijinalinde olduğu gibi altın varaklama işlemi de yapılacak. Bayrak direği sivri bir yapı olmasına rağmen yıldırımlardan koruyacak herhangi bir önlem alınmamış. Yıldırımlı bir havada bina devamlı yıldırım yemiş. Bunlarla ilgili gerekli önlemleri de alıyoruz" diye konuştu. 


 

KULENİN ALTINDA DA DÜZELTME YAPILIYOR 

Ersoy, "80 yıla varan bir hatalar zincirinin düzeltildiği dönemden geçiyoruz. Bundan sonra 100-150 yıl boyunca hiç sorunsuz bir şekilde gidecek halde yapıyı gerçek anlamıyla restore ediyoruz. Yapının alt kısmında da Ulaştırma Bakanlığımızla ciddi çalışma var. Haddinden fazla yük bindirildiği için binaya altında da çatlaklar oluşmuş. Oralarda da düzeltme yapılıyor" ifadelerini kullandı.   


 

ŞEFFAFLIK ADINA SİTEDE HER ŞEY BELİRTİLİYOR 

Sosyal medyada başlayan dezenformasyonlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Yeterli bilgi verilmedi gibi bir eleştiri oldu. Ben bu eleştiriye katılmıyorum. Bu çalışmaya Eylül 2021 sonunda başladık. O tarihten itibaren hocalarımızla birlikte düzenlendiğimiz basın toplantısında yapacağımız işlemleri anlattık. Şeffaflık adına kizkulesi.com adlı bir siteyi de devreye alıyoruz. Burada yapılan işlemlerin tamamını belgeleriyle birlikte yayınlayacağız. Çok şeffaf bir şekilde her şey orada belirtiliyor" diye konuştu.


 

MÜZE KART UYGULAMASI GEÇERLİ OLACAK 

Ersoy, "O müdahale etmezse, sen müdahale etmezsen, ben müdahale etmezsem, eğer dezenformasyonu göğüsleyemezsek bu devlet ne zaman ileri gidecek. Biz doğru insanlarla doğru projeleri yapalım, bilime uygun şekilde yapalım. Doğrular nasıl olsa çıkar. Biz tabi ki dezenformasyona uğrayacağız. Bu yapıların önceki hallerini, sonraki hallerini en kolay şey eleştirmek. Burası da restoran ağırlıklı kullanılıyordu ve İstanbbullu'nun ziyaret edemediği bir ortamdı. Biz burada da aynı Galata Kulesinde olduğu gibi Türk vatandaşlarını ayrıştırıyoruz. Müze kart uygulaması burada da geçerli olacak" dedi.  


 

AÇILIŞ HEDEFİ MART 2023 

Bakan Ersoy, "İnşallah yılsonuna doğru bütün bu çalışmaları burada tamamlayacağız. Ocak şubat gibi, hava müsait değil ama hedefimiz mart ayına kadar burayı tekrar ziyaret edilebilecek hale getirip 2023 başında başta Türk halkı olmak üzere dünyaya burayı tekrar sergilemek" diye konuştu. 


 

İÇERİDEN İSTANBUL'UN SEYREDİLEBİLECEĞİ YAPI HALİNE GELECEK 

Binanın çevresine çekilen örtüyle ilgili de açıklama yapan Ersoy, "İtalya'da da bu çaplı restorasyona gittiğiniz zaman dışına bir koruma iskelesi çekilir, koruma iskelesinin önüne de jüt örtü çekilir. Jüt zaten yarı şeffaftır. Özellikle yarı şeffaf çekiliyor ki görebilin diye. Burası dünyada en çok görüntülenen 5 binadan birisi. Bunu özgün haliyle ne kadar görüntülersek bizim için, İstanbul için, Türkiye için o kadar önemli. Bir kule müze formatı kazandırdık. İstanbulluların uzaktan seyrettiği bir yapıydı şimdi içeriden İstanbul'u seyrettikleri bir yapı haline getirilecek" dedi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Bakanı ErsoyKız KulesiInceleme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayşe Övür’den gizemli bir roman
Ayşe Övür’den gizemli bir roman
ÇEŞM-İ CİHAN’DA ŞENLİK VAR!
ÇEŞM-İ CİHAN’DA ŞENLİK VAR!
Tarihi DNA araştırması ile ‘Türkiye’nin Antik Genetik Profili’ çıkarıldı
Tarihi DNA araştırması ile ‘Türkiye’nin Antik Genetik Profili’ çıkarıldı
Tarihi çeşme yeni yerine taşındı
Tarihi çeşme yeni yerine taşındı
MABEL MATİZ’DEN YENİ ŞARKI ‘FAN’
MABEL MATİZ’DEN YENİ ŞARKI ‘FAN’
ANNE KIZ ÇOK YAKIŞTILAR
ANNE KIZ ÇOK YAKIŞTILAR
EROL EVGİN İLE 100. YIL COŞKUSU
EROL EVGİN İLE 100. YIL COŞKUSU
YILIN EN ÇOK İZLENEN FİLMLERİ BELLİ OLDU
YILIN EN ÇOK İZLENEN FİLMLERİ BELLİ OLDU
GALATAPORT İSTANBUL 100 BİNİNCİ MİSAFİRİNİ AĞIRLADI
GALATAPORT İSTANBUL 100 BİNİNCİ MİSAFİRİNİ AĞIRLADI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول