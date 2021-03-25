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Kula, Film Yapımcılarının Gözde Mekanı Oluyor 

Tarihi evleri, peribacaları ve sönmüş volkanlarıyla ünlü olan Manisa’nın turizm ilçesi Kula, yapımcıların gözde plato ve set mekânı olmaya devam ediyor. 

25 Mart 2021 Perşembe 10:13
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Kula, Film Yapımcılarının Gözde Mekanı Oluyor 

HABER: HASRET DİLEK DELİER

MANİSA/KULA - Bugüne kadar çok sayıda dönem filminin çekildiği Kula’da şimdi de “Anka” filminin çekimlerine başlandı. Tarihi evleri, peribacaları, ören yerleri, tarihi, turistik ve kültürel mekanlarıyla her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kula, film yapımcılarına da doğal plato olmaya devam ediyor. 

Şener Şen’in Değirmen filminden, Hale Soygazi’nin Vurun Kahpeye filmine, Kenan Kalav ve Hülya Avşar’ın Tutku filminden Muallim’e kadar çok sayıda dizi ve filme ev sahipliği yapan Kula ilçesinde, son olarak “Anka” adlı film çekimlerine başlandı. Senaryosunu Murat Ünaloğlu'nun yazdığı, sınır ötesi operasyonların soğuk dramının içinde sımsıcak bir kardeşlik hikayesini de konu alacak filmin kadrosunu, Wilma Elles, Selahattin Taşdöğen, Levent Sülün, Selin Sezgin, Özcan Varaylı, Esin Benim, Murat Ünaloğlu, Cihad Kıtır ve Onur Yenidünya oluşturuyor. Filmin müziklerini Cannes'dan ödülle dönen Bıyık ve Kamilet'in müziklerini de yapan Türkay Nişancı yaparken, yönetmen koltuğunda Üçüncü Dünya ve Perihan filmlerinin yönetmeni Metin Kuru oturuyor. 

Hikaye temposu hiç düşmeyen filmin konusu da oldukça dikkat çekici. Genç akademisyen Karaca’nın, kaliforniyumla ilgili çalışmaları uluslararası silah kaçakçılığı yapan bir oluşum adına çalışan Isabella'nın ilgisini çeker. Karaca'yı birlikte çalışmaya ikna edemeyen Isabella'nın aldığı red cevabından sonra Karaca laboratuvarda alıkonulur. Bir süre sonra Karaca'nın çalışmalarını nükleer silah projesinde kullanabilmesi için Mihael Mark'ın ürettiği hidrojen tüplerine ihtiyacı olduğunu öğrenen Isabella, Mihael Mark'ın getirilmesi talimatını verir. Ancak Mihael Mark'ın helikopterinin Moskova İstanbul yolculuğu sırasında Azerbaycan Karabağ bölgesinde düşmesi ve Mihael'in Ermeni çetelerinin eline düşmesiyle işler karışır. Isabella'nın kirli işlerini yapan adamı Altemur, bağlı olduğu birimden habersiz Karaca'yı bulmaya çalışan gizli servis elemanı Akif ve Araz'ı bulup, onlara Mihael karşılığında Karaca'yı teklif eder. Karaca'yı kurtarmak için teklifi kabul etmek zorunda bırakılan Akif ve Araz'a, timin eski elemanı Sahra'nın da katılmasıyla operasyon başlar. Anka 2022'de ülkemizde ve yurt dışında vizyona girmesi planlanıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KulaFilm Yapımcılarının Gözde Mekanı Oluyor
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