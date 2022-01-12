KUBİLAY KAN’IN YENİ ALBÜMÜ ‘DİRİLİŞ’ ÇIKTI

NEDRET HOTUN

BURSA

Muazzam bir beste ile performansa imza atan sanatçının ‘Diriliş’ klibi digital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Sahne performansını büyük bir ”show” vizyonu içinde ele alan sanatçı, klasik ve modern müzik alanlarındaki 30 yıllık birikimini, ”şarkıcı”, “piyanist”, “besteci”, “trompetist” ve “aranjör”kimlikleriyle izleyicilerine aktarmakta, kurmuş olduğu ve kendi adını taşıyan orkestralarıyla başarılı konserlerine ülke içinde ve yurt dışında devam etmektedir.

Bilgi ve birikimini genç kuşaklara da aktarmayı hedefleyen sanatçı, 2016 yılında Boğaziçi Müzik Akademisi’nin kurucuları arasında yer alarak Müzik Direktörlüğü görevini yürütmekte ve akademi bünyesinde piyano, keman, jazz piyano, armoni, vokal koçluğu, perküsyon ve davul dersleri ile konservatuara hazırlık dersleri vermektedir.