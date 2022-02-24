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KUBİLAY KAN’DAN YENİ ALBÜM MÜJDESİ

24 Şubat 2022 Perşembe 11:48
KUBİLAY KAN’DAN YENİ ALBÜM MÜJDESİ

Haber: NEDRET HOTUN

Kubilay Kan’ın 3. solo piyano albümü  ‘KITE’ çıktı.  Sanatçının çocukluk anılarından esinlenerek yaptığı çalışma müzikseverlerin beğenisine sunuldu.  Albümün kapak illüstrasyonu ünlü fotoğrafçı Sadık Üçok'a ait.

Müzik hikayesi çocukluk yıllarında başlayan Kubilay Kan klasik ve modern müzik alanlarındaki 30 yıllık birikimini, ‘şarkıcı’ ‘piyanist’ ‘besteci’ ‘trompetist’ ‘aranjör’ ve ‘dansçı’ kimlikleriyle izleyicilerine aktarıyor. Kurmuş olduğu ve kendi adını taşıyan farklı konseptlerdeki orkestralarıyla başarılı konserlerine ve sahne performanslarına ülke içinde ve dışında imza atmaktadır.

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KUBİLAY KANDAN YENİ ALBÜM MÜJDESİ
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