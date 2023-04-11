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“Kubbe” eseri geliyor

Dice Kayek, Batı Amerika’nın en büyük sanat müzesi LACMA’nın (Los Angeles County Museum of Art) açılacak yeni sergisinde “İstanbul Contrast” Koleksiyonu’ndan “Kubbe” eseri ile yer alacak.

11 Nisan 2023 Salı 15:32
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“Kubbe” eseri geliyor

İSTANBUL- Dice Kayek, daha önce birçok farklı sergide yer alan İstanbul Contrast Koleksiyonu’ndan “Kubbe” tasarımıyla Los Angeles County Sanat Müzesi’nde (LACMA) açılacak “Women Defining Women in Contemporary Art of the Middle East and Beyond” sergisine katılıyor. Türkiye’den çağdaş kadın sanatçıların yer alacağı sergi 23 Nisan 2023’te açılacak ve 24 Eylül 2023’e kadar devam edecek.

Serginin küratörü ve LACMA İslam Eserleri Bölümü Başkanı Dr. Linda Komaroff sergi ile ilgili, “Farklı kuşak ve disiplinden gelen sanatçıları içeren sergimizdeki her eser katılan sanatçıların kişisel ve temsil ettiği coğrafyadaki kaygılarını, sosyal ve politik dönüşümleri gösterirken onları sanat aracılığıyla evrensel bir boyuta taşıyorlar. Kendini ifade eden her sanatçı aynı zamanda dünyadaki kadınları da destekliyor, güçlendiriyor ve hak ettikleri yerlere ulaşmalarını sağlıyor.” ifadelerinde bulunuyor.

HABER: SELÇUK BULUT 

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