KRANK Art Gallery'nin yeni sergisi "Space Between Us" sanatseverlerle buluştu

İstanbul
Konuya ilişkin galeriden yapılan açıklamaya göre, sergide, sanatçı Murat Germen, Damla Yalçın, Özge Enginöz ve Gökçen Ataman Tanyer'in farklı teknikteki eserleri yer alıyor.
Sergi, 2 Haziran'a kadar görülebilecek.
AA
Nesnelerin ve mekanların temsili, kültürel tezahürleri ve günlük yaşam üzerindeki etkilerine odaklanan "Space Between Us" başlıklı sergi, Krank Art Gallery'de ziyarete açıldı.
Konuya ilişkin galeriden yapılan açıklamaya göre, sergide, sanatçı Murat Germen, Damla Yalçın, Özge Enginöz ve Gökçen Ataman Tanyer'in farklı teknikteki eserleri yer alıyor.
Sergi, 2 Haziran'a kadar görülebilecek.
AA