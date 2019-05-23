Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
84532
ALTIN
252.564
DOLAR
6.1025
STERLİN
7.7420
EURO
6.8094
Sürpriz Düet Yarın Geliyor
Sürpriz Düet Yarın Geliyor
Urartuların baraj gölünde yüzüp, kanoyla gezdiler
Urartuların baraj gölünde yüzüp, kanoyla...
Denizli'nin gizli cenneti Çal Kanyon'u keşfedilmeyi bekliyor
Denizli'nin gizli cenneti Çal Kanyon'u...
Türkiye engelli triatlon takımı Kotor'da tarih yazdı
Türkiye engelli triatlon takımı Kotor'da...
Sümela Manastırı ziyarete açılıyor
Sümela Manastırı ziyarete açılıyor

Kozalak ve kuru dalları işleyip 25 ülkeye ihracat yaptı

Uşak'ın Banaz ilçesinde yaşayan Ramazan Çevirgen (45), ormanlık alanlardan topladığı kozalak, yosun, bitki ve ağaç kabuklarından dekoratif süs bitkileri yapıyor. Çevirgen bu ürünleri, 25 ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Kozalak ve kuru dalları işleyip 25 ülkeye ihracat yaptı

Uşak'ın Banaz ilçesinde yaşayan Ramazan Çevirgen (45), ormanlık alanlardan topladığı kozalak, yosun, bitki ve ağaç kabuklarından dekoratif süs bitkileri yapıyor. Çevirgen bu ürünleri, 25 ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

23 Mayıs 2019 Perşembe 12:52
11 Okunma
Kozalak ve kuru dalları işleyip 25 ülkeye ihracat yaptı

UŞAK - Banaz'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ramazan Çevirgen, 2018 yılında Tarımsal Kalkınma ve Destekleme Kurumu'ndan aldığı destekle kurduğu 5 bin metrekarelik fabrikada dekoratif süs bitkisi üretimine başladı. İşletmesinde 25 kişiyi istihdam eden Çevirgen, ürettiği dekoratif süs bitkilerini Almanya, Hollanda, Fransa başta olmak üzere 25 ülkeye ihraç ediyor. Almanya'da ağabeyiyle birlikte dekoratif süs ürünleri satan bir firmada çalıştığını anlatan Çevirgen, 22 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. İki yıl sonra dekoratif süs bitkisi üretimine başlayan Çevirgen, geçen yıl aldığı destekle işini büyüttü. Ağabeyinin düşüncesiyle Banaz'da tesis kurduklarını kaydeden Ramazan Çevirgen, doğada bulunan kozalak, yosun, kuru dallar gibi bitkileri işleyerek dekoratif ürün haline getiriyor. Bugün 25 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Çevirgen, ürünleri 10 cent ile 75 euro arasında satıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KozalakSüs BitkiUşakIhracat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sümela Manastırı ziyarete açılıyor
Sümela Manastırı ziyarete açılıyor
Ara Güler'in Türkiye'den sanatçı portreleri sanatseverlerle buluştu
Ara Güler'in Türkiye'den sanatçı portreleri sanatseverlerle buluştu
Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ve alt yapısı tamamlandı
Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ve alt yapısı tamamlandı
Azeri heykeltıraşın eserleri, Türkiye'nin dört bir yanında
Azeri heykeltıraşın eserleri, Türkiye'nin dört bir yanında
Yavru aslanı emziren mermer kadın heykelinin diğer parçası bulundu
Yavru aslanı emziren mermer kadın heykelinin diğer parçası bulundu
19 Mayıs'ta, 81 il ve 19 ülkede 'Atabarı' oyananacak
19 Mayıs'ta, 81 il ve 19 ülkede 'Atabarı' oyananacak
KİM DAHA MUTLU?
KİM DAHA MUTLU?
2019 İmaj Magazin Sanat Ödül Töreni
2019 İmaj Magazin Sanat Ödül Töreni
Osman Batur İslamoğlu
Osman Batur İslamoğlu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans