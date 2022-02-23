Kosova’nın Yaş Günü İstanbul’da Kutlandı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kosova Prizrenliler derneği önderliğinde Kosova’nın 14. yaş günü kutlandı. Kosova Cumhuriyeti bağımsızlığının 14. yılında Balkan nüfusunun en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Bakırköy semtinde görkemli bir kutlama ile anıldı. Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleşen geceye önemli bir çok isim katıldı. Kosova cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novabrdalja yaptığı selamlama konuşmasında Türkiye - Kosova kardeşliğine değindi. Kosova Prizrenliler Kültür ve Dayanışma derneği Başkanı Gülen Aksu Türker iki ülke arasındaki gönül köprülerinden bahsetti. Kosova’nın bağımsızlığı daim olsun dedi. Gecenin sunuculuğunu Rumeli‘nin sevilen ismi Yusuf Emin üstlendi. Yusuf Emin okumuş olduğu şiirin ardından deryalar türküsünü geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Rumeli‘nin duayeni Arif Şentürk’e armağan etti. Geceye Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Makedonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu, siyasi parti temsilcileri, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu, Rumeli Vakfı ve sayısız Rumeli derneğinden gelen dernek başkanlarının yanı sıra yerel halk da katıldı. Gecede Türkçe Arnavutça değerli eserler seslendirilirken, Merve Akyıldız piyano performansı ve güzel sesiyle Türkçe eserlere can verdi. Kosova’lı sanatçı İlerje İsmajli’de Arnavutça eserler seslendirdi. Her iki genç yetenek gecede yıldızlar gibi parladı.



