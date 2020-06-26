Koronovirüs Önlemleri ile Faruk Kırlı&Ayşenur Özsankur’dan Çini Sergisi

ZAMBAK KARABAY

Koronavirüs önlemleri kapsamında, sergi açılış kokteyli yapılmayan Serginin açılış gününde; konukların Koronavirüs önlem kurallarını uyguladıkları, açılışa katılan tüm Sanatseverlerin ve Sergi Sahibi Sanatçıların Sergi ziyareti esnasında maske takmış olmaları ve mesafe kuralına uydukları dikkat çekti. Dernek Başkanı Özer Kangür Virüs önlemleri ile sanata ve sanatçıya verdikleri önem ve değer ile sergilerin kültür merkezi’nde devam edeceğini bildirdi.

Küratörlüğünü Ayşenur Özsankur‘un yaptığı Faruk Kırlı&Ayşenur Özsankur “Begonvil” Çini Sergisi; Adalar Kültür Derneği‘nin 2020 Yaz Festivalinin 2’nci sergisi oldu. Adalar Kültür Derneği Başkanı Özer Kangür Korornavirüs önlemleri ile sanata ve sanatçılara verdikleri önem ve değer kapsamında sergilerin 26 Haziran‘a kadar sürecek olan Sergi, Sanatseverler tarafından, ziyaret esnasında Korana Virüs kurallarına uygun davranmak suretiyle Adalar Kültür Derneği‘nde ziyaret edilebilecek.