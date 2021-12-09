KORE KÜLTÜR MERKEZİ 10. YAŞINDA

HABER: DİNÇER KARACALAR

10. yıl kutlamaları kapsamında; Korece Konuşma ve Güzel Yazı Yazma Yarışması,Parodi ve Webtoon İçerik Yarışması, Kaligrafi ve Tipografi Sergisi, Aydınlık Dünya Karma Sergisi, Milli Gün Etkinliği, Kore ve Türkiye Edebiyat buluşmaları, Geleneksel&Modern Füzyon Gösterisi, Kore-Türkiye Dostluk Korosu Konseri,MIKTA Film Haftası, Kore Geleneksel Oyun Festivali gibi pek çok etkinlik hayata geçirildi.

Ankara Ankamall Avm, İstanbul Galata Kulesi ve İzmir Saat Kulesinde düzenlenen ve Kore-Türkiye kardeşlik hikayesinin anlatıldığı video mapping gösterisi büyük beğeni topladı ve yüzlerce insanı ağırladı.

Dünyaca ünlü Güney Koreli K-POP grubu A.C.E’İ ilk kez Türkiye’ye getiren Kültür Merkezinin, İstanbul’da düzenlediği konsere yurtdışından ve farklı şehirlerden gelen gençler yoğun ilgi gösterdi.

Kore ve Türkiye yol arkadaşlığının yüzyıllar öncesine dayandığını ve iki ülkenin çok güçlü bağlara sahip olduğunu belirten Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı, Kore Kültür Merkezi Müdürü Kee Houng Park “Türkiye'de Kore Kültür Merkezi'nin açılışının 10. yıl dönümü adına düzenlenen, gelenek ve modernliği birleştiren kaliteli Kore kültür etkinliklerinin beğenilmesi ve yoğun ilgiyle karşılanması bizleri çok mutlu etti. Son 10 yılda elde edilen başarılara dayanarak, her iki halkın da birbirlerinin kültürlerini yürekten anlamalarına yardımcı olmak adına düzenlediğimiz etkinliklere katılan herkese sonsuz teşekkürler. Kültürel alışveriş aracılığı ile herkesi mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Korece Konuşma Yarışması ve Korece Güzel Yazı Yazma Yarışması

575. Kore Alfabesi Günü dolayısıyla 9 Ekim 2021 Cumartesi günü Korece öğrenenler için Korece Konuşma Yarışması ve Korece Güzel Yazı Yazma Yarışması olmak üzere yarışmalar düzenlendi.

1. Tarihi: 9 Ekim 2021 (Cumartesi)

2. Düzenleyen: Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi

3. Yeri: Ankara Kore Kültür Merkezi (*Kore Kültür Merkezi'nin YouTube kanalından canlı yayınlandı.)

4.Katılım Kriterleri: Türkiye'de Korece Öğrenenler (Korece öğrenen Türkler ve Koreli olmayan yabancılar)

Kore Kültür Merkezi’nin Açılışının 10. Yıldonümü Kutlaması-Online Geleneksel·Modern Füzyon Gösterisi

5 Kasım 2021 Cuma günü Kore Kültür Merkezi’nin açılışının 10. Yıldönümünü kutlamak amacıyla ‘Online Geleneksel·Modern Füzyon Gösterisi’ etkinliği düzenlendi.

Program canlı yayınla Kore'ye bağlanarak gerçekleşti

1. Etkinliğin Adı: Geleneksel·Modern Füzyon Gösterisi

2. Tarih ve Saat: 5 Kasım 2021 Cuma, 18:00

3. Yer: Online(Youtube Canlı Yayını) ve Offline(Çankaya Sahnesi)

4. İçerik

- Kore’nin geleneksel şarkıcı, geleneksel dans grubu, B-boy, Taekwondo gösteri takımının

füzyon gösterisi

- Kore ve Türkiye’nin rengini konu alan modern elbise defilesi

Kore Kültür Merkezi Kuruluşu 10. Yıldönümü Kore-Türkiye Dostluk Korosu Konseri

4 Kasım 2021 Perşembe, Ankara Çankaya Sahne’sinde Kore Kültür Merkezi Kuruluşu 10. Yıldönümü kapsamında Kore-Türkiye Dostluk Korosu Konseri düzenlendi.

1. Tarih ve Saat: 4 Kasım 2021 Perşembe 19:30

2. Yer: Ankara Çankaya Sahne

* Adres: Remzi Oğuz Arık Mah. Paris Cd. 49B D:A, 06680 Çankaya/Ankara

3. Konser Hakkında

Kore-Türkiye Dostluk Korosu ve Golden Horn Brass’ın çeşitli icraları

1. Üsküdar'a Gider İken

2. Hollo Arirang

3. Over the Rainbow (Eşlik: Golden Horn Brass)

4. El Gato Montes (Golden Horn Brass)

5. Dere Geliyor Dere (Golden Horn Brass)

6. Autumn Leaves (Golden Horn Brass)

7. We Hope (Eşlik: Golden Horn Brass)

8. Dona Nobis Pacem

9. Gül Yine Sen

10. Arımdaun Nara

MIKTA Film Haftası

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Kore Kültür Merkezi ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortak ev sahipliği ve Avustralya Büyüleçiliği, Meksika Büyükelçiliği ve Endonezya Büyükelçiliği’nin işbirliği ile MIKTA Film Haftası aşağıdaki gibi düzenlendi.

1. Tarih: 24 ~ 28 Kasım 2021

- 24 Kasım 2021 Çarşamba

18:30 Kokteyl

19:00~19:30 Konuşma ve etkinlik tanıtımı

19:30~21:30 Türk filmi “Af” gösterimi

21:30~22:30 Yönetmeni Cem Özay ile buluşma

* İngilizce altyazılı

- 25 Kasım 2021 Perşembe

19:30 Avustralya filmi “The Dressmaker” gösterimi

* Türkçe altyazılı

- 26 Kasım 2021 Cuma

19:30 Meksika filmi “Noche de Fuego” gösterimi

* Türkçe ve İngilizce çift altyazılı

- 27 Kasım 2021 Cumartesi

14:00 Türk filmi “Mavzer” gösterimi

* İngilizce altyazılı

17:00 Endonezya filmi “Sultan Agung” gösterimi

19:30~20:30 Kokteyl

* Türkçe altyazılı

- 28 Kasım 2021 Pazar

13:00~13:30 Kokteyl

13:30~14:00 Konuşma ve hediye çekilişi

14:00 Kore filmi “Escape from Mogadishu” gösterimi

17:00 Kore filmi “Operation Chromite” gösterimi

* Türkçe ve İngilizce çift altyazılı

2. Yer: Ankara Panora AVM Cinemaximum Salon 5

3. Etkinlik Hakkında

MIKTA üyeleri olan Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye ve Avustralya beş ülkenin toplam 7 aday filminin gösterimleri

Kore Kültür Merkezi Açılışının 10. Yılına Özel ‘A.C.E’ K-Pop Konseri

Kore Kültür Merkezi, Kore Kültür Merkezi’nin açılışının 10. yıldönümünü kutlamak amacıyla 27 Kasım 2021 Cumartesi günü İstanbul’daki TİM Show Center’da Koreli erkek idol grubu ‘A.C.E’ K-Pop Konseri ve Fan Meeting etkinliğini düzenlendi.

A.C.E, Mayıs 2017'de Cactus şarkılarıyla çıkışını yaptı. Vokal, dans ve rap gibi çok yönlü sanatçı niteliklerine sahip yetenekli bir gruptur.

Müzik, görsel, performans her alanda yetenekli olan idol grup 'A.C.E' bu yılın Ocak ayında yayınlanan 'Fav Boyz (feat. Thutmose) [Steve Aoki's Gold Star Remix]' single'ının yayınlanmasından sonra, ABD Billboard dans/elektronik dijital şarkı satış tablosunda 4. sırayı almasının yanı sıra dünya çapındaki iTunes listelerinde de yer alarak küresel hayranlarını büyüleyen efsane büyüme gösteren bir gruptur.

Ayrıca Türkiye’deki Kore hayranları arasında iyi bilinen Koreli ünlü oyuncu Jaemin PARK’ın sunuculuğunu üstlendiği konser sırasında A.C.E ile fan buluşması da gerçekleştirildi.

ㅇ Etkinliğin adı: ‘A.C.E’ K-Pop Konseri ve Fan Meeting

ㅇ Tarih ve Saat: 27 Kasım 2021, Cumartesi, Saat: 15:00-16:00

ㅇYer: TİM Show Center, Ana Salon

2021 Kore Geleneksel Oyun Festivali (İzmir)

Kore Kültür Merkezi, Kore kültürünü sevenlere Kore geleneksel oyunlarını deneyimleme fırsatı sunmak için bir Kore Geleneksel Oyun Festivali etkinliği düzenledi.

5 Aralık 2021 Pazar günü 12:30-14:00 saatleri arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı’nda gerçekleşen bu etkinlikte ünlü bir Kore dizisi olan Squid Game’de geçen geleneksel oyunlarını yarışma şeklinde deneyimlendi. Final yarışmasında kazanan son 1 kişiye ödül olarak 456 USD verildi.

Etkinliğin Ankara ayağı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü 14:00’da Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü Spor ve Egzersiz Salonu’nda gerçekleşecek