KÖPRÜDE BULUŞMALAR'IN 6. KISA FİLM ATÖLYESİ SEÇKİSİ AÇIKLANDI

Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar, 2017'de İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle başlattığı, ilk ve ikinci kısa filmini yapacak yeni nesil genç sinemacılar için Kısa Film Atölyesi’ne devam ediyor.

2016'dan bugüne “Uluslararası Dikey Kısa Film Yarışması” ile geleceğin yeteneklerine ışık tutan Nespresso'nun sponsorluğunda gerçekleşecek atölye, bu yıl da sinemacıların proje ve filmlerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla, COVID-19 tedbirlere uygun olarak 2-11 Kasım’da Sinematek/Sinema Evi’nde yapılacak. Atölyeler sonunda seçilecek projeye Nespresso Özel Ödülü verilecek. Atölyeye Asteros Film ve Short By Short da prodüksiyon desteği sunuyor.

Başvurular arasından seçilen beş kısa film projesinin yazar, yönetmen ve yapımcıları, sinema sektöründen deneyimli yönetmen, yazar ve yapımcılarla senaryo, prodüksiyon, proje dosyası hazırlama ve proje sunumu konuları üzerine grup çalışması yapacak. Ayrıca görüntü yönetmenleri,, sanat yönetmenleri, yönetmen asistanları ve yapım amirleriyle yapılacak derslerde yapım sürecine ayrıntılı bir şekilde hazırlanacaklar.

Atölyenin sonunda ekipler, yapımcı-yönetmen çalışması disiplinini geliştirmiş ve eğitmenlerle birlikte projelerinin profesyonel sunum dosyalarını hazırlamış olacaklar.

Köprüde Buluşmalar “6. Kısa Film Atölyesi”ne TC Kültür ve Turizm Bakanlığı da destek veriyor.

6. KISA FİLM ATÖLYESİNE KATILACAK PROJELER

ï Ben Süpermarket Değilim

Yönetmen: Ekrem Ayhan Çakay, Yapımcı: Serhan Nasırlı

ï Martı

Yönetmen: Özgür Utku Arslan, Yapımcı: Ayşenur Şahinler

ï Sinek Gibi

Yönetmen: Hazal Beril Çam, Yapımcı: Gizay Akdoğan

ï Yerden Yüksek

Yönetmen: Simay Başık, Yapımcı: Zeynep Naz Günsal

ï Yerini Sevmeyen Çiçekler

Yönetmen: Gülçin Şahin, Yapımcı: Sara Merih Ertaş