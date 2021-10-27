Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,512.59
ALTIN
547.05
DOLAR
9.49
STERLİN
13.07
EURO
11.05
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim...
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
TSK, Muvazzaf Subay alımı yapacak
TSK, Muvazzaf Subay alımı...
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KÖPRÜDE BULUŞMALAR'IN 6. KISA FİLM ATÖLYESİ SEÇKİSİ AÇIKLANDI

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar'ın 6. Kısa Film Atölyesi'ne katılacak beş proje belirlendi. Kısa Film Atölyesi, 2-11 Kasım tarihlerinde fiziki olarak düzenlenecek.

27 Ekim 2021 Çarşamba 15:50
5 Okunma
KÖPRÜDE BULUŞMALAR'IN 6. KISA FİLM ATÖLYESİ SEÇKİSİ AÇIKLANDI

KÖPRÜDE BULUŞMALAR'IN 6. KISA FİLM ATÖLYESİ SEÇKİSİ AÇIKLANDI

 

Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar, 2017'de İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle başlattığı, ilk ve ikinci kısa filmini yapacak yeni nesil genç sinemacılar için Kısa Film Atölyesi’ne devam ediyor.

2016'dan bugüne “Uluslararası Dikey Kısa Film Yarışması” ile geleceğin yeteneklerine ışık tutan Nespresso'nun sponsorluğunda gerçekleşecek atölye, bu yıl da sinemacıların proje ve filmlerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla, COVID-19 tedbirlere uygun olarak 2-11 Kasım’da Sinematek/Sinema Evi’nde yapılacak. Atölyeler sonunda seçilecek projeye Nespresso Özel Ödülü verilecek. Atölyeye Asteros Film ve Short By Short da prodüksiyon desteği sunuyor.

Başvurular arasından seçilen beş kısa film projesinin yazar, yönetmen ve yapımcıları, sinema sektöründen deneyimli yönetmen, yazar ve yapımcılarla senaryo, prodüksiyon, proje dosyası hazırlama ve proje sunumu konuları üzerine grup çalışması yapacak. Ayrıca görüntü yönetmenleri,, sanat yönetmenleri, yönetmen asistanları ve yapım amirleriyle yapılacak derslerde yapım sürecine ayrıntılı bir şekilde hazırlanacaklar.

Atölyenin sonunda ekipler, yapımcı-yönetmen çalışması disiplinini geliştirmiş ve eğitmenlerle birlikte projelerinin profesyonel sunum dosyalarını hazırlamış olacaklar.

Köprüde Buluşmalar “6. Kısa Film Atölyesi”ne TC Kültür ve Turizm Bakanlığı da destek veriyor. 

6. KISA FİLM ATÖLYESİNE KATILACAK PROJELER

ï  Ben Süpermarket Değilim

Yönetmen: Ekrem Ayhan Çakay, Yapımcı: Serhan Nasırlı

ï  Martı

Yönetmen: Özgür Utku Arslan, Yapımcı: Ayşenur Şahinler

ï  Sinek Gibi

Yönetmen: Hazal Beril Çam, Yapımcı: Gizay Akdoğan

ï  Yerden Yüksek

Yönetmen: Simay Başık, Yapımcı: Zeynep Naz Günsal

ï  Yerini Sevmeyen Çiçekler

 Yönetmen: Gülçin Şahin, Yapımcı: Sara Merih Ertaş

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KÖPRÜDE BULUŞMALAR6. KISA FİLM ATÖLYESİ SEÇKİSİNEDRET HOTUNönce Vatanİstanbul Kültür Sanat VakfıİKSVİstanbul Film Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAKAN GÜNDAY’DAN YENİ ROMAN​​​​​​​ ZAMİR
HAKAN GÜNDAY’DAN YENİ ROMAN​​​​​​​ ZAMİR
USTA SANATÇI DURUL GENCE HAYATINI KAYBETTİ
USTA SANATÇI DURUL GENCE HAYATINI KAYBETTİ
‘DEMİR KADIN NESLİCAN’ 2022’DE VİZYONDA
‘DEMİR KADIN NESLİCAN’ 2022’DE VİZYONDA
YENİ SEZONA YENİ OYUN ‘HAYATIM ROMAN’
YENİ SEZONA YENİ OYUN ‘HAYATIM ROMAN’
SU KABAĞINI SİHİRLİ ELLERİYLE ŞEKİLLENDİREN İSMİ İLE MÜSEMMA SANATÇI MENEKŞE KARAMAN
SU KABAĞINI SİHİRLİ ELLERİYLE ŞEKİLLENDİREN İSMİ İLE MÜSEMMA SANATÇI MENEKŞE KARAMAN
“SPIRIT” Sergisi - La Visione Art Gallery 
“SPIRIT” Sergisi - La Visione Art Gallery 
Smyrna Agorası'ndaki belgelerle İzmir'in önceki depremleri de ortaya çıktı
Smyrna Agorası'ndaki belgelerle İzmir'in önceki depremleri de ortaya çıktı
Ünlüler çocuklarıyla izledi
Ünlüler çocuklarıyla izledi
DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN YENİ KİTAP: BİLGELİK
DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN YENİ KİTAP: BİLGELİK

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma