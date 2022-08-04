Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.728,11
ALTIN
1.028,28
DOLAR
17,97
STERLİN
21,95
EURO
18,34
Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Atılım Üniversitesi Akademik Personel alacak
Atılım Üniversitesi Akademik Personel...
KTO Karatay Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alacak
KTO Karatay Üniversitesi 23...
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Adıyaman Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KONSER TADINDA TİYATRO OYUNU “ÖYLESİNE HİKAYELER”

Kemal Başar’ın seyirciyle oldukça sıcak bir iletişim kurarak Hakkı Ergök’ün kah eğlenceli, kah hüzünlü öykülerini içten bir ifadeyle sunduğu, orkestra eşliğinde şarkılar da söylediği interaktif eser, 17 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21.00’de Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda Kadıköy seyircisiyle buluşuyor. 

04 Ağustos 2022 Perşembe 14:09
KONSER TADINDA TİYATRO OYUNU “ÖYLESİNE HİKAYELER”

HABER: DİNÇER KARACALAR

Tiyatro Keyfi yapımı eserin biletlerine Biletix, Biletinial, Passo ve Mobilet’ten ve gösterim günü gişeden ulaşılabiliyor. Rezervasyon: 05461009634

“Ve bir adam girdi sahneye tüm doğallığıyla, sıcak, kanırtmayan bir edayla. Başladı bize yüreğe dokunan hikayeler anlatmaya, garip tonlamalardan uzak, artistik biçimlerden arındırılmış, mahallemizde bize bizi anlatan bizden biri gibi. Araya serpiştirdiği şarkılarıyla ki yorum müthiş, usta bir meddahı seyrettik, hep güzel bir enerjiyle.” (Erdal Yıldırım)

"Bir valize sığmış yaşam. Neler yok ki o valizde. Çocukluk, ilk aşk, gençlik aşkları, kıskançlıklar, hayal kırıklıklarından başlayarak geçmişin sorgulanması. Kemal Başar'ın duru sesinden dinlediğimiz üzere "Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan" ya sonunda. İşte öyle. Aşklar, ihanetler, ölümlerle ilerleyen yaşamlarımız. Gülümseten, hüzünlendiren hikayeler. İnsana ait her şey." (Neriman Uysal)

ÖYLESİNE HİKAYELER

Yazan: Hakkı Ergök

Yöneten: Kemal Başar

Işık Tasarımı: Yüksel Aymaz

Orkestra: Savaş Alp Başar (solist/elektro gitar), Anıl Birgin (elektro gitar), Kaan Yavuz (bas gitar/vokal), Güney Soysal (davul), Emre Özer (çello).

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kemal BaşarHakkı Ergök
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Gelecek Sinemada” Proje Geliştirme Atölyesi’ne Başvurular Başladı
“Gelecek Sinemada” Proje Geliştirme Atölyesi’ne Başvurular Başladı
“ANGEL” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
“ANGEL” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYI DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN 83. KİTAP
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYI DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN 83. KİTAP
Kültür ve turizm beldesi Çavuşlu
Kültür ve turizm beldesi Çavuşlu
DÜŞLERE DOKU(N)MAK SERGİSİ
DÜŞLERE DOKU(N)MAK SERGİSİ
Gizem Kara’dan İsmail YK Şarkısı
Gizem Kara’dan İsmail YK Şarkısı
TÜRK DÜNYASI YALOVA’DA BULUŞTU
TÜRK DÜNYASI YALOVA’DA BULUŞTU
Gürbüz Doğan Ekşioğlu “Karma” Başlıklı Sergisi
Gürbüz Doğan Ekşioğlu “Karma” Başlıklı Sergisi
İSTANBUL FESTİVALİ’NDE SELDA BAĞCAN
İSTANBUL FESTİVALİ’NDE SELDA BAĞCAN

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول