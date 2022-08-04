KONSER TADINDA TİYATRO OYUNU “ÖYLESİNE HİKAYELER”

HABER: DİNÇER KARACALAR

Tiyatro Keyfi yapımı eserin biletlerine Biletix, Biletinial, Passo ve Mobilet’ten ve gösterim günü gişeden ulaşılabiliyor. Rezervasyon: 05461009634

“Ve bir adam girdi sahneye tüm doğallığıyla, sıcak, kanırtmayan bir edayla. Başladı bize yüreğe dokunan hikayeler anlatmaya, garip tonlamalardan uzak, artistik biçimlerden arındırılmış, mahallemizde bize bizi anlatan bizden biri gibi. Araya serpiştirdiği şarkılarıyla ki yorum müthiş, usta bir meddahı seyrettik, hep güzel bir enerjiyle.” (Erdal Yıldırım)

"Bir valize sığmış yaşam. Neler yok ki o valizde. Çocukluk, ilk aşk, gençlik aşkları, kıskançlıklar, hayal kırıklıklarından başlayarak geçmişin sorgulanması. Kemal Başar'ın duru sesinden dinlediğimiz üzere "Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan" ya sonunda. İşte öyle. Aşklar, ihanetler, ölümlerle ilerleyen yaşamlarımız. Gülümseten, hüzünlendiren hikayeler. İnsana ait her şey." (Neriman Uysal)

ÖYLESİNE HİKAYELER

Yazan: Hakkı Ergök

Yöneten: Kemal Başar

Işık Tasarımı: Yüksel Aymaz

Orkestra: Savaş Alp Başar (solist/elektro gitar), Anıl Birgin (elektro gitar), Kaan Yavuz (bas gitar/vokal), Güney Soysal (davul), Emre Özer (çello).