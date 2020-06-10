Komedyen Raif Akyüz Yeni Döneme Hazır

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

Son olarak Tiyatro Miranka’nın sahnelediği Evlilik Düeti adlı oyunda canlandırdığı Şair Necip karakteriyle dikkat çeken Akyüz, bir taraftan da Beykent Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Oyunculuk bölümünde eğitimine devam ediyor.

İstanbul Şehir Tiyatroları’nda Efekt Tasarım Birimi’nde çalışan Raif Akyüz, şimdilerde ikinci kısa filminin hazırlıklarını yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülbedayi Atölyesi’nde iki yıl oyunculuk eğitimi alan Akyüz, Semiha Berksoy Sanat Akademisi’nde de tiyatro oyunculuk eğitimine katıldı.

Meltem Cumbul’dan da oyunculuk eğitimi alan Akyüz, şimdiye kadar TRT Kampüs Magazin programının yanı sıra Hayatımın Aşkı, Bana Sevmeyi Anlat ve Hangimiz Sevmedik dizilerinde rol aldı.

Raif Akyüz’ün Oyunculuk Kariyeri

2017- 2018 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları : Yönetmen : İbrahim Ulutaş Amigdala Oyunu : (Yönetmen Asistanı)

2018 -2019 Tiyatro Miranka (Ankaoğlu Sanat Merkezi) Evlilik Düeti Oyunu (Şair Necip Karekteri) Yazar : Ahmet Vefik Paşa Oynadığı Kültür Merkezleri : Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi, Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi ve birçok Kültür Merkezinde İzleyici ile buluştu.

2019 -2020 Raif Akyüz Stand - Up Show : (Kadıköy Kılçık Tiyatro, Yeşilçam Kahve Evi vb. birçok özel tiyatroda oynadı)

Kısa Filmleri

2018 - Genç ve Adam (Genç) (Kısa Film)

2015 - 5n1kasia (Cemil – Gazeteci) (bağımsız kısa film )

Oynadığı Diziler

2016 - Hayatımın Aşkı (Tv Dizisi)

2016 - Bana Sevmeyi Anlat (Tv Dizisi)

2017 - Hangimiz Sevmedik (Konuk Oyuncu -Mahalleli) (Tv Dizisi)

Televizyon Programları

2011 – TRT Kampüs Magazin Programı (Sporların tanıtımı)