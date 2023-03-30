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Komediseverlerin İlgisini Çekmeyi Hedefleyen "Belki Evet, Belki Hayır" Vizyona Giriyor

Komediseverlerin ilgisini çekmeyi hedefleyen "Belki Evet, Belki Hayır" filminde, Diane Keaton, Richard Gere, Susan Sarandon, Emma Roberts, Luke Bracey ve William H. Macy başrolleri paylaştı.

30 Mart 2023 Perşembe 13:47
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Komediseverlerin İlgisini Çekmeyi Hedefleyen "Belki Evet, Belki Hayır" Vizyona Giriyor

İSTANBUL AA- Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli, 10 film vizyona girecek.

Komediseverlerin ilgisini çekmeyi hedefleyen "Belki Evet, Belki Hayır" filminde, Diane Keaton, Richard Gere, Susan Sarandon, Emma Roberts, Luke Bracey ve William H. Macy başrolleri paylaştı.

Michael Jacobs'un yönetmenliğini üstlendiği film, evlilik kararı alan bir çiftin, ailelerine düşüncelerini açıklamasının ardından yaşanan beklenmedik durumları beyaz perdeye taşıyor.

"Çaykovski'nin Karısı"

Ünlü Rus yönetmen Kirill Serebrennikov'un son filmi "Çaykovski'nin Karısı" izleyiciyle buluşacak.

2022 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan film, ünlü besteci Pyotr Çaykovski ile Antonina Miliukova'nın fırtınalı evliliğini işliyor.

Fransa, İsviçre ve Rusya ortak yapımı, biyografi türündeki filmin başrollerinde Alyona Mikhailova, Odin Lund Biron ve Miron Fedorov oynuyor.

"Kızım"

Erol Yavan, Sinem Dalkıran ve Pınar Kartal'ın oynadığı İhsan Gökhan Gökçay yönettiği dram filmi "Kızım", doktor bir annenin ölümcül bir hastalığa yakalanan kızı için verdiği mücadeleyi odağına alıyor.

"Kayıp"

Will Merrick ve Nicholas D. Johnson'ın yönettiği "Kayıp", gerilim meraklılarını sinema solanlarına çekmeyi amaçlıyor.

ABD yapımı filmde Storm Reid, Nia Long, Ken Leung ve Daniel Henney rol aldı. Film, erkek arkadaşıyla çıktığı yurt dışı tatilinde kaybolan annesinin izini çevrimiçi bir şekilde süren genç bir kızın arayışını anlatıyor.

"Öldüren Oyun"

Scooter Corkle'nin yönetmenliğini yaptığı "Öldüren Oyun"da, Peyton List, Brendan Meyer ve Kelcey Mawema oynadı.

Film, bir grup gencin birbirlerine bağlılıklarını test eden ve oyunun derinliklerine indikçe yıkıcı sonuçları olan garip bir nesneyle karşılaşmalarını konu alıyor.

"Çıldırmış Ayı"

Elizabeth Banks'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Çıldırmış Ayı"nın başrollerini Keri Russell, Ray Liotta ve Ayoola Smart paylaştı.

Gerçek bir olaydan uyarlanan gerilim türündeki film, 1985'te bir uyuşturucu kuryesinin uçağının düşmesinin ardından, ormanda kaybolan kokainin bir kara ayı tarafından yenmesi, yüksek miktarda kokaini tüketen ayının cinnet getirip çevresine dehşet saçmasını anlatıyor.

Haftanın animasyonları

Nurullah Yenihan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Tay", Mekke'den Medine'ye annesini kurtarmak için bir yolculuğa çıkan genç tay Riyah ile yol üzerinde tanıştığı ihtiyar deve Jabal'ın, hicretin izlerini takip eden serüvenini beyaz perdeye taşıyacak.

Devam filmi "Kral Şakir: Mikrop Avcıları Cumburlop" ise gizemli bir şekilde ortaya çıkan ve giderek büyüyen bir virüsün tüm şehri ele geçirmesi ve herkesi birer canavara dönüştürmesi sonrasında virüsü durdurmak için girilen macerayı konu alıyor.

Haftanın korku filmleri

Doğuş Arslan'ın yönettiği "Paranoid" ile Ecinni serisinin devam filmi "Ecinni 4: Ecel" haftanın korku filmleri olarak sinema salonlarında yerini alacak.

AA

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