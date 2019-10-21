Komedi Oyunları Festivali’nde usta sanatçılar sahne aldı

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen festivalde sahne alan usta sanatçılar Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey 'Vee Perde' adlı oyun ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Usta oyuncuların sahnedeki performansı ve enerjisi izleyenlerden büyük beğeni toplarken oyuncular oyun sonunda ayakta alkışlandı.



Sahnelenen oyunun ardından yüksek performansları için sanatçılara teşekkür eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Sanat için günlerce, haftalarca, aylarca hazırlanılır. Ama biz burada gelip bir iki saat içinde izleriz. Bu işte önemli olan sahneyi bıraktığınızda arkanızda hoş bir seda bırakmanız. Yasemin hanım ve İlyas bey gerçekten çok iyi oynadılar. Hatay’daki tiyatro severler adına onlara teşekkür ediyorum" dedi.