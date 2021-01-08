K.Muzaffer Gençer’in Eserleri, Paris’te 2021’i Karşıladı...

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

Sergi, La Galerie Beaute Du Matin Calme‘de ünlü Azerbaycan’lı ressam Prof. Asmar Narimanbekova küratörlüğünde düzenlenerek, İtalya’da Art Studio sahibi Loretta Larkina birlikteliği ile gerçekleşti.

Sergi, 17-23 Aralık 2020 tarihlerinde Pandemi önlemleri dikkate alınarak ziyarete açıldı.

K. Muzaffer Gençer’in de 4 ekspresyonist yapıtının bulunduğu, 26 sanatçının özgün eserlerinin yer aldığı Sanat Etkinliği 2020’yi uğurladı.

K.Muzaffer Gençer; “Pandemide sanat, hayatın güzel gerçeklerini hatırlatıyor. Yapıtlarımın Pandemi’de de Paris’te sergilenmesi ve izlenmesi nedeniyle kıvançlıyım ve gururluyum. Ben de güzel bakıyorum bu hayata sevgi dolu, mutlu ve umutlu” dedi.

K.Muzaffer Gençer Kimdir?

İstanbul Nişantaşı’nda doğdu. Nişantaşı Kız Lisesi ve Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 2002-2006 Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi [İKGM], 2007-2011 İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar [İTÜSEM] Resim Atölyelerinde eğitim programlarına devam etmiştir. Canlı renk seçeneği ve kuvvetli fırça darbeleri ile duygularını aktaran ekspresyonist, soyut tarzdaki yapıtlarında fovizm etkisi görülmektedir. Şiirlerindeki coşku ve evrensel yaklaşım resimlerinde de hissedilmektedir. Yapıtlarından bazıları ABD’de sanatsal ürünlerin dizayn edildiği moda sektöründe kullanılmaktadır. Evli, 2 çocukludur. Banka emekli müdürlerindendir.

Paris La Capitale Galerie’de (2 yapıtı mevcuttur) 3 kişisel, 3’lü grup ve karma, Paris Galerie Celal’de 1, Paris Anadolu Kültür Merkezi Galerisinde (3 yapıtı mevcuttur) 4, Paris Corrado Bortone Galeri’de 1 ve La Galerie Beaute Du Matin Calme’de 1 karma sergisi olmuştur. Paris Louvre Müzesi Carrousel Salonlarında düzenlenen Art Shopping Ekim 2017, Mayıs 2018, Ekim 2018, Mayıs 2019, Ekim 2019 ve Art Shopping Cote d’azur Cannes Aralık 2017 Uluslararası Çağdaş Sanat Sergilerine katılmıştır. Yunanistan (Komotini, Selanik, Midilli)’de 7, Hollanda- Amsterdam’da 1, Bulgaristan-Plovdiv’de 1, Almanya-Berlin’de 2, İtalya (Padova, Venedik, Roma)’da 3 karma ve toplamda 250’den fazla sergiye katılmıştır. Tüyap-Artist 19-20-21-24 ve İstanbul Art Show 1-2 de yeralmıştır. Paris Anadolu Kültür Merkezi, RHMD, SAKÜDER ve Ressamlar Derneği üyesidir. (2011-2016 tarihleri arasında 6 yıl Ressamlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.) İBB “Senin İstanbul’un” Resim Yarışması üçüncüsüdür.

“Sevi’ye Övgü” ve “Aşkımla Kıvançlıyım” adlı iki şiir kitabı yayımlanmıştır.