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K.Muzaffer Gençer Eserleri Paris Art Shoopping Carrousel du Louvre'da

Nişantaşı’lı Şair-Ressam K.Muzaffer Gençer’in 4 adet fovizm etkisi görülen soyut ekspresyonist eseri Paris Louvre Müzesi Carrousel Salonlarında düzenlenen Art Shopping’de 10.kez sergilendi.

14 Kasım 2022 Pazartesi 00:23
K.Muzaffer Gençer Eserleri Paris Art Shoopping Carrousel du Louvre'da

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Çok sayıda ülkenin çağdaş sanatçılarının katıldığı Uluslararası Fuar 21-23 Ekim 2022 tarihlerinde 30.kez gerçekleştirildi. 

Ünlü Azerbaycan’lı Ressam Asmar Narimanbekova’nın standı Bakû Modern Art Gallery & Club’den katılan K.Muzaffer Gençer eserleri; Azerbaycan, İtalya, Yunanistan, Kazakistan'dan katılan çağdaş sanatçıların eserleri ile birlikte yerini aldı.

K.Muzaffer Gençer: “Sanatın uç noktası Paris Louvre Müzesi'nde düzenlenen Art Shopping’de yapıtlarımın 10.kez görülmesi ve izlenmesi çok onur verici. Kıvançlıyım ve gururluyum. Duygularımı perçinleştiren ve vesile olarak katkı sağlayan Azerbaycan’ lı Ünlü Ressam Sayın Asmar Narimanbekova’ya teşekkürler” dedi .

K.Muzaffer Gençer: İstanbul Nişantaşı’nda doğdu. Nişantaşı Kız Lisesi ve Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.2002-2006 Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi [İKGM], 2007-2011 İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar [İTÜSEM] Resim Atölyelerinde eğitim programlarına devam etmiştir. Canlı renk seçeneği ve kuvvetli fırça darbeleri ile duygularını aktaran ekspresyonist, soyut tarzdaki yapıtlarında fovizm etkisi görülmektedir. Şiirlerindeki coşku ve evrensel yaklaşım resimlerinde de hissedilmektedir. Yapıtlarından bazıları ABD’de sanatsal ürünlerin dizayn edildiği moda sektöründe kullanılmaktadır. 

Evli 2 çocukludur. Banka emekli müdürlerindendir.

Paris La Capitale Galerie’de (2 yapıtı mevcuttur) 3 kişisel, 3’lü grup ve karma, Paris Galerie Celal’de 1, Paris Anadolu Kültür Merkezi Galerisinde  (3 yapıtı mevcuttur) 5, Paris Corrado Bortone Galeri'de 1 ve La Galerie Beaute Du Matin Calme'de 3 karma sergisi olmuştur. Paris Louvre Müzesi Carrousel Salonlarında düzenlenen Art Shopping Ekim 2017, Mayıs 2018, Ekim 2018, Mayıs 2019, Ekim 2019, Haziran 2021, Ekim 2021, Nisan 2022, Ekim 2022 ve Art Shopping Cote d'azur Cannes Aralık 2017 Uluslararası Çağdaş Sanat Sergilerine katılmıştır. Yunanistan (Komotini, Selanik, Midilli)’de 7,  Hollanda-Amsterdam'da 1, Bulgaristan-Plovdiv’de 1, Almanya-Berlin’de 2, İtalya (Padova, Venedik, Roma)’da 5 karma ve toplamda 300’den fazla sergi ve fuarlara katılmıştır. (Pandemi döneminde 25’i on-line olmak üzere) Tüyap-Artist 19-20-21-24 ve İstanbul Art Show 1-2 de yer almıştır.  Paris Anadolu Kültür Merkezi, RHMD, SAKÜDER ve Ressamlar Derneği üyesidir. (2011-2016 tarihleri arasında 6 yıl Ressamlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.) İBB “Senin İstanbul’un” resim yarışması üçüncüsüdür.

"Sevi'ye Övgü" ve "aşkımla kıvançlıyım" adlı iki şiir kitabı yayımlanmıştır. 

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Anahtar Kelimeler:
K.Muzaffer Gençer Eserleri Paris Art Shoopping Carrousel Du LouvredaZambak Karabay
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