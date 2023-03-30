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Klasik Müziğin Yıldızları CSO ADA Ankara’ya Geliyor 

CSO Ada Ankara, klasik müzik dünyasının ödüllü topluluklarını, dünyaca ünlü virtüözleri ve dinleyicileri kendine hayran bırakan uluslararası orkestraları ağırlamaya devam ediyor.

30 Mart 2023 Perşembe 18:26
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Klasik Müziğin Yıldızları CSO ADA Ankara’ya Geliyor 

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Akademie Für Alte Musik Berlin’e, Londra Filarmoni Orkestrası’ndan Academy of Saint Martin in the Fields’e, Türkiye’nin ve dünyanın en ünlü orkestralarının adresi olan CSO Ada Ankara; Uluslararası Orkestralar Serisi programında nisan ayında dünyaca ünlü iki büyük orkestraya yer veriyor. 1955’te Vivaldi’nin ‘Dört Mevsim’ eserinin ilk stereo kaydını yapan ve günümüze kadar bu eserin 10 milyondan fazla kopyasını satma rekoruna sahip ikonik oda müziği topluluğu I Musici, 70. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 6 Nisan’da müzikseverlerle unutulmayacak bir konser deneyimi yaşatacak. 26 Nisan’da ise özgün, dinamik ve benzersiz yorumuyla dönem müziğinde uzmanlaşmış virtüöz sanatçılardan oluşan ünlü Il Pomo D’oro ve MET Opera başta olmak üzere dünyanın en önde gelen sahnelerinde yer alan yüksek prestijli ödüllerin sahibi kontrtenor Jakub Jozef Orlinski dinleyici ile buluşacak.

Yıldız sanatçı ve topluluklarla oda müziği ve resital keyfi sürüyor 

Avrupa’nın yükselen yıldız viyola sanatçısı Dana Zemtsov ve kariyerinin zirvesindeki piyanist Julien Quentin’den oluşan ikili 12 Nisan’da, dünyanın en prestijli orkestraları arasında yer alan ve Gramophone dergisi tarafından Yılın Orkestrası Ödülü’ne layık görülen Budapeşte Festival Orkestrası’nın virtüöz müzisyenlerden oluşan oda müziği topluluğu 13 Nisan’da, İngiltere’nin önde gelen klarnet virtüözlerinden Michael Collins’in yönetmenliğinde ve topluluk liderliğinde Wigmore Solistleri ise 29 Nisan’da CSO Ada Ankara’da sahne alacak. 

Stradivari Quartet ve Grammy ödüllü Parker Quartet’ten seçkin oda müziği repertuvarı 
CSO Ada Ankara’nın yerleşik sanatçısı olan dünyaca ünlü Alman soprano Mojca Erdmann, Stradivari Quartet ile klasik müzikseverleri 7 Mayıs’ta Mendelssohn, Schumann ve Schönberg’in oda müziği evrenindeki görkemli dünyasında bir yolculuğa çıkaracak. ABD’nin önde gelen oda müziği topluluklarından Grammy ödüllü Parker Quartet, Stanley Kubrick’in “2001 Bir Uzay Macerası” ve “Shining” (Cinnet) gibi sinema tarihinin kült yapıtları arasında yer alan filmlerinin soundtrack’lerinde parçaları bulunan György Ligeti’nin yaylı çalgılar dörtlülerini ve 20. yüzyılın en parlak bestecilerinden kabul edilen Béla Bartók’un “Beşinci Yaylı Çalgılar Dörtlüsü”nü seslendirmek üzere 1 Haziran’da CSO Ada Ankara’da müzikseverlerin karşısına çıkacak. 

HABER: GİZEM ÇAKAL 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Klasik MüzikCSO Ada Ankara
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