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‘Kızım Gibi Kokuyorsun’ 22. Şangay Uluslararası Film Festivali’nde
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‘Kızım Gibi Kokuyorsun’ 22. Şangay Uluslararası Film Festivali’nde

Olgun Özdemir’in yazıp yönettiği Kızım Gibi Kokuyorsun filmi 14-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan 22. Şangay Uluslararası Film Festivalinde Uluslararası Panorama bölümünde büyük jüri ödülü için yarışacak.

‘Kızım Gibi Kokuyorsun’ 22. Şangay Uluslararası Film Festivali’nde

Olgun Özdemir’in yazıp yönettiği Kızım Gibi Kokuyorsun filmi 14-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan 22. Şangay Uluslararası Film Festivalinde Uluslararası Panorama bölümünde büyük jüri ödülü için yarışacak.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:04
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‘Kızım Gibi Kokuyorsun’ 22. Şangay Uluslararası Film Festivali’nde

İSTANBUL- Festivalin jüri başkanlığını Nuri Bilge Ceylan yapacak. Şangay Uluslararası Film Festivali, Tokyo Uluslararası Film Festivali ile birlikte Doğu Asya'nın en büyük film festivallerinden birisi olma özelliğini taşıyor. 

Olgun Özdemir’in üçüncü uzun metrajlı filmi olan Kızım Gibi Kokuyorsun; Türk, Amerikan ve Fransız ortak yapımı. Kültür Bakanlığı desteğiyle çekilen filmde Clemence Verniau, Çağlar Ertuğrul,Yılşen Özdemir, Şerif Sezer, Esin Civangil, Tolga Güleç, Deniz Arna, Muhammed Cangören ve Fehmi Karaaslan rol alıyor. Film Hatay, Antakya, İskenderun, Samandağ, Antep, Urfa’da çekildi, Fransa çekimleri de bulunuyor. Filmin dili Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Kürtçe.  

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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