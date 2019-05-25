‘Kızım Gibi Kokuyorsun’ 22. Şangay Uluslararası Film Festivali’nde

İSTANBUL- Festivalin jüri başkanlığını Nuri Bilge Ceylan yapacak. Şangay Uluslararası Film Festivali, Tokyo Uluslararası Film Festivali ile birlikte Doğu Asya'nın en büyük film festivallerinden birisi olma özelliğini taşıyor.

Olgun Özdemir’in üçüncü uzun metrajlı filmi olan Kızım Gibi Kokuyorsun; Türk, Amerikan ve Fransız ortak yapımı. Kültür Bakanlığı desteğiyle çekilen filmde Clemence Verniau, Çağlar Ertuğrul,Yılşen Özdemir, Şerif Sezer, Esin Civangil, Tolga Güleç, Deniz Arna, Muhammed Cangören ve Fehmi Karaaslan rol alıyor. Film Hatay, Antakya, İskenderun, Samandağ, Antep, Urfa’da çekildi, Fransa çekimleri de bulunuyor. Filmin dili Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Kürtçe.

Haber: Elif Hayvalı