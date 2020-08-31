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Kitre bebek ile unutulmaya yüz tutmuş kültür yaşatılıyor
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Kitre bebek ile unutulmaya yüz tutmuş kültür yaşatılıyor

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nde yöreye ait unutulmaya yüz tutmuş yöresel kıyafetlerin hem benzerleri hem de kitre bebekleri yapılarak kültür yaşatılıyor. 'Geçmişin Zarafeti, Geleceğin Aynası' projesi adı verilen çalışma tamamladıktan sonra düzenlenecek sergi ile halkın beğenisine sunulacak.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:06
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Kitre bebek ile unutulmaya yüz tutmuş kültür yaşatılıyor

TOKAT - Tokat Olgunlaşma Enstitüsü 'Geçmişin Zarafeti, Geleceğin Aynası' projesi kapsamında unutulmaya yüz tutmuş yöresel kıyafetleri gün yüzüne çıkıyor. Enstitü bünyesinde bulunan atölyede yöreye ait kıyafetlerin kursiyerler tarafından hem benzerleri hem de kitre bebekleri yapılıyor. Yöresel kıyafetler ile ayrıca kitre bebekler için yapılan minyatür kıyafetlerin benzerliği ise dikkat çekiyor. Kursa giden 8 ev kadını, pamuk, kumaş, tel ve geven otunun gövdesinden çıkan kitreden elde edilen yapıştırıcıyı kullanarak yöresel kıyafetli bebekleri üretiyor. Kitre bebekler ve yöresel kıyafetler proje tamamlanmasının ardından açılacak sergi ile halkın beğenisine sunulacak. 

'EN KISA ZAMANDA SERGİMİZİ AÇACAĞIZ'

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, "Tokat Olgunlaşma Endüstrisi olarak kurulduğumuz günden bu zamana kadar temamız Tokat yazmacılığıydı. Bizlerde bu temamıza bağlı kalarak bir koleksiyon oluşturuyoruz. Bu koleksiyonumuza çalışırken kumaşlarını yine tezgahlarımızda kendimiz dokuyoruz. Ayrıca çalıştığımız koleksiyonların kitre bebeklerini de yapıyoruz. Biliyorsunuz kitre bebekler Osmanlı döneminde özel ottan yapılıyor. Çalıştığımız kıyafetin her birinin ayrı bir kitre bebeği yapılıyor. Yapılan çalışmanın ardından en kısa zamanda açacağımız sergiyle halkımızın beğenisine sunacağız" dedi. 

2 yıldır atölyede kitre bebek yapan Türkan Kestane ise "Daha önce kara kalem çalışmaları yapıyordum. Daha sonra bunu 3 boyutlu olarak yaptım. Önceden bilmediğim için alçıdan yaptım sonra da kitreyi denedim. Kıyafetlerimizi burada üretiyoruz. Daha sonra bunları tasarıma dönüştürüyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tokat Olgunlaşma EnstitüsüKitre BebekKültür
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