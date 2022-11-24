KİTAP-YAZAR-ÖĞRENCİ BULUŞMASI

ÖZEL HABER: KAMİLE ÖZDEMİR

Değerli Önce Vatan Gazetesi okuyucuları,

Bu hafta Şanlıurfa ilçesi Haliliye bağlı Çukurdoruç (köyü) Mahallesinde bulunan Çukurdoruç İlkokulunda çocuklarla, velilerle ve değerli öğretmenlerimizle buluştuk. Çukurdoruç okul müdürü değerli Mehmet Güli Demir hocamızın davetleri üzerine gittiğimiz Çukurdoruç ilkokulda bizleri öğrenciler velileri ile birlikte karşılamaları çok güzeldi.

Gittiğimiz okul kırsal kesimde bulunan bir köy okulu. Mehmet Güli hoca bu okula geldiğinde harabe gibi olan bu okulda çocukların eğitim görebilmesi için çok fedakarlık yapmış, yıkık, dökük olan okulun hemen hemen her tarafını kendi çabalarıyla onarmış yeterki çocuklar okusunlar diye. Böyle Mehmet Güli öğretmen gibi eğitime önem veren hocalarımızı tebrik ediyoruz.

Teklif gelince bana hemen beklemeden çocukları kitaplarla buluşturmak ve onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için yola çıktık. Okulda bulunan çocuklara ve velilerine eğitimin ne kadar önemli olduğunu,toplumda aile olmanın çok önemli olduğu ve bilhasa okuma- yazma bilmeyen kadınların bir an önce okuma- yazma öğrenmeleri ve en önemlisi kız çocuklarının eğitimine destek vermeleri konusunda velileri bilgilendirme ve aydınlatmak için verimli bir söyleşimiz oldu.

Çocukların kitaplarla buluşması muhteşemdi. Köy halkıyla bir araya gelmek çok güzeldi ve onların misafirperverliği içinde çok teşekkür ediyorum. İlk defa bir kitabının olduğunu söyleyen çocuklar karşısında çok duygulandım. Ve bu köye ilk gelen bir gazeteci- yazar olarak da tarihe geçmiş olduk.

Okul müdürü Mehmet Güli Demir Beyefendi bizimle ilgili konuşmasında:

"Okulumuza gelip öğrencilerimizle ve öğrenci velilerimizle yaptığınız söyleşi çok önemliydi. Eğitime önem veren ve kırsal kesimlere gönüllü olarak gidip oradaki öğrencileri kitaplarla buluşturmanız çok güzel birşey. Bunu ilk doğuda yapan sizsiniz. Sizi bu nedenle kutluyoruz hocam. Başarılarınızın devamını diliyorum."

Tabiki burada son sözüm Milli Eğitim Bakanlığına,

lütfen kırsal kesimde bulunan okullara önem verilsin. Orada geleceğimiz olan çocuklar okuyor ve okutuluyor.

Bizi okulda ağırlayan Okul müdürü Mehmet Güli Demir, Dilber Demir, Güllü Pençelioğlu, Havva Gül Düzenci hocalarımızın gösterdikleri ilgi, alakasından dolayı çok teşekkür ediyoruz.