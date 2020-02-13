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Kitabın geliri engellilere

İzmit’li yazardan engellilere destek

13 Şubat 2020 Perşembe 16:56
9 Okunma
Kitabın geliri engellilere

İSTANBUL

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Kişisel gelişim ve psikoloji alanında çalışmalar yapan İzmit’li yazar Damla Özpir “Ruhun Burada mı? / Ben’in Künhüne Varmak” adlı ilk kitabını piyasaya çıkarttı. Düzenlenen tanıtımda elde ettiği geliri ise Engelsiz Yaşam Vakfı’na bağışladı.

İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra kişisel gelişim ve psikoloji alanında çalışmalar yapan Damla Özpir’in ilk kitabı piyasaya çıktı. “Ruhun Burada mı? / Ben’in Künhüne Varmak” adlı kitap Aralık Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Bu çalışma için İzmit Wellborn Luxury Hotel’de bir tanıtım töreni düzenlendi. Türkiye’nin önemli televizyoncuları ile yazarlarının katıldıkları tanıtımda kitap satışından elde edilecek olan gelir Engelsiz Yaşam Vakfı’na bağışlandı. Vakıf elde edilen bu gelir ile ihtiyaç sahipleri için tekerlekli sandalye alacak.

“Yazmak benim için başka dünyalar yaratmak ve o dünyaları şekillendirmektir” diyen Damla Özpir, “Ruhun Burada mı?” adlı çalışmasının psikolojik öğeler taşıdığını ifade ederek “Bu kitap insan olma yolunda yaşadığımız tecrübelerin farkındalığını ortaya koymak için yazıldı. Kitabı okuyan herkes etkilenecek ve psikolojik açıdan önemli katkılar alacağına inanıyorum. Hatta psikologların, psikiyatrların muayenehanelerinde bu kitap olacak” diyor.

Özpir, kitabının tanıtımında önemli bir sosyal sorumluluk projesine de imza attıklarını belirterek, kitabından elde edeceği geliri Engelsiz Yaşam Vakfı’na bağışladığını ve kitabı piyasaya çıkartan yayın evinin bundan sonraki projelerinde de bu sosyal sorumluluk projesini sürdüreceğini belirtti.

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KitapGelirEngelliönce Vatan
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