KISBÜ’de Aşık Veysel ve Nesimi anıldı

KISBÜ’de Aşık Veysel ve Nesimi’yi anma etkinliği gerçekleştirildi

HABER: GÖKHAN GÜLER

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ), TÜRKSOY, TC Kültür Bakanlığı'nın himayelerinde doğumunun 125. yılında ünlü Türk Ozan Âşık Veysel ve doğumunun 650. Yılında Azerbaycanlı ünlü şair İmâmeddin Nesîmî anma etkinliği KISBÜ Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Aşık Veysel’in torunu Gündüz Şatıroğlu, KKTC Milli Eğitim Eski Bakanı Kemal Dürüst, KKTC Gazimağusa Milletvekili ve YDP Genel Başkanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Örgütlenme Koordinatörü Gökhan Güler, GAÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Umay Türkeş Günay, Prof. Dr. Ilgar İmamverdiyev, Dr. Oğuzhan Aydın, Dr. Kalmamat Kulamshaev, Aşık Haşim Aslıhak, Aşık İsmail Nar, Türksoy Basın Yayın Görevlisi Güler Fedai, KISBÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Özdemir, KISBÜ Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Hikmet Atan, KISBÜ, GAÜ,UKÜ Akademisyen ve öğrencileri katılım gösterdi.

Etkinlik TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’un açılış konuşması ile başladı.

Kaseinov; TÜRKSOY’un Türk Dünyası’nda önemli şahsiyetlerin bıraktığı eserlerin geleceğe aktarılması adına önemli çalışmalar yürütüldüğünü ve Türk Dünyası’nın bağlarının güçlenmesi ve kardeşliğin ebediyen sürmesi adına yapılan bu tür faaliyetlerin büyük önem arz ettiğine vurgu yaparak, programa katkı koyan ve katılan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer ise yaptığı konuşmada şunları belirtti:

“Sizleri üniversitemizde görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlikle bir kez daha Anadolu’nun bir parçası olduğumuzu görmüş olduk. Üniversitemizin misyonu gereği sosyal bilimler alanında toplumu yönlendirici ve geçmişi hatırlatıcı bir misyonumuz var. Bu görevi yerine getirmek zorundayız. Bu tür etkinlikler ile görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu sebepten ötürü etkinliğe katkı koyan tüm kurum, kuruluş ve şahıslara üniversitemiz adına teşekkürü bir borç bilirim.”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise şunları ifade etti:

“TÜRKSOY’un KKTC’de Kıbrıs Türklerinin Türk Dünyası ile birleştirilmesi ve kucaklaşması ile ilgili faaliyetler yürütmesinden dolayı memnuniyet duymaktayım. Bu sebeple KKTC’de bundan sonraki yapacakları faaliyetlere destek olacağımızı belirtmek isterim.

Bugün burada andığımız bu değerli isimler Allah’ın lütfuna erişen isimler olarak ifade edebiliriz. Sahip oldukları bu lütuf, genç kuşaklar tarafından gelecek kuşaklara aktarılması konusunda yapılan bu etkinliği çok değerli buluyorum.

Bu sebeple Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne bu etkinliğe ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerimi sunarım.”

Aşık Veysel’in torunu Gündüz Şatıroğlu ise şunları ifade etti:

“Kutup yıldızı olan dedemi buradan saygı ve sevgiyle selamlamak isterim. TÜRKSOY’a 2019 yılını Aşık Veysel ve Nesimi yılı ilan ettiğinden dolayı teşekkür ediyorum.

Dedemi uzun uzun anlatmak için günler yetmez ama zaten dedem türküleriyle kendini uzun uzun anlatmıştır. Benim dedem ile tanışıklığım anlatılanlar üzerinedir. Çocukken hatırladığım bir anım var. Babam özellikle hafta sonları kaset çalara kulağını dayar, dedemi dinlerdi. Babamın yüzünde hüzün mü? hasret mi? Tanımlayamadığım bir ifade vardı. Sonraları anladım ki hem bir aşığa hem de babasına hayrandı.

Dedemin köyünde doğdum ben. Ben 1971’de doğdum. Dedem ise 1973’de vefat etti. Dedemim türkülerinde belirttiği sözler, Anadolu kütüphanesinden biriktirdiği sözlerdi. İnsanları gönül gözüyle görüp, tanımış ve türküleriyle harmanlayıp bugünlere, bizlere iletmiştir.

Dedemin vefat günü olan 21 Mart’ta Sivrialan köyünde bulunmaya gayret gösteririm. Türkiye ve Dünya’nın dört bir yanından insanlar Sivas’ın dağ kötü Sivrialan’a dedemin kabrini ziyarete gelirler. Bu da gösteriyor ki dedem kutup yıldızıydı. O türküleriyle bugün bize yol göstermeye devam ediyor.

AŞIK VEYSEL VE NESİMİ’Yİ ANMA PANELİ DÜZENLENDİ

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi.

Panelde konuşmalarını gerçekleştiren GAÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Umay Türkeş Günay, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ilgar İmamverdiyev, Dr. Oğuzhan, Kırgız Cumhuriyeti Yazarlar Birliği Üyesi Prof. Dr. Kalmamat Kulamşaev, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Oğuzhan Aydın, Aşık Veysel, Nesimi ve Türk Dünyası’nda önemli bir yere sahip olan ozan ve şairlerin yaşamı, bıraktığı eserler ve Türk Dünyası’nda yaşatılması adına neler yapılması gerektiği hakkında katılımcılara bilgi verdi.

OZANLARIN SAZINDAN ÂŞIK VEYSEL VE NESÎMÎ DİNLETİSİ

Panelin ardından Aşık Haşimi Aslıhak ve Aşık İsmail Nar, “Ozanların Sazından Âşık Veysel ve Nesîmî Dinletisi” gerçekleştirdiler. İki âşık hem Aşık Veysel’in hem de Nesîmî’nin eserlerini dinleyicilerle birlikte icra ettiler.

Programın ardından Büyük Türk Mütefekkiri ve Şairi Yusuf Has Hacib’in doğumunun 1000. Yılı anısına Türk Halkbiliminin ve Türk kültürünün yüzyılımızdaki en değerli bilim insanlarından olan Prof.Dr. Umay Türkeş Günay’a Türksoy olarak “Yususf Balasagun” Türk dünyasına hizmet madalyasını takdim edildi.

Katılımcılara ve katkı koyanlara TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, teşekkür plaketi takdimi ile Konferans salonundaki program sona erdi. Programdan hemen sonra ise Türksoy Basın Yayın Görevlisi Güler Fedai’nin açtığı Âşık Veysel fotoğraf sergisi gezildi.