“Kırık Dökük”, GAİN’de yayına girdi

İSTANBUL- “Bırakmayacağız, bıraktırmayacağız; satmayacağız, sattırmayacağız; biz buradayız. Ermenisiyle, Hıristiyanıyla, Yahudisiyle, Sünnisiyle biz birlikte doğduk, birlikte öleceğiz. Biz kalacağız buralarda, biz olmazsak Samandağ olmuyor. Samandağ bir aşktır; bir depreme yenik düşmeyecek.”

Yas, şükür, keder, öfke ve her şeye rağmen umut… GAİN’de yayına giren “Kırık Dökük”, depremin üzerinden bir aya yakın süre geçtikten sonra halen bahçelerindeki serada yaşamak zorunda olan bir ailenin yaşamını 25 dakikalık yalın bir anlatıyla kayıt altına alıyor. Tuvalete gitmekten yemek pişirmeye, gündelik hayatın sıradan eylemlerinin depremzedeler için nasıl da farklı duyguları tetikleyebildiğini; sevdiklerini kaybetmenin, mecburen mezar kazmayı öğrenmenin, yardıma muhtaç konuma gelmenin, evini veya yeni aldığı arabasını kaybetmenin ve yeniden ayağa kalkmak için sırt sırta vermenin ne demek olduğunu izleyiciye aktarıyor.

Gazeteci Neyran Elden’in hazırladığı “Kırık Dökük” şimdi GAİN’de.

HABER: MERVE ELÇİ