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Kınık Hasat Festivali başladı

12 Eylül 2022 Pazartesi 11:10
Kınık Hasat Festivali başladı

İZMİR'in Kınık ilçesinde Hasat Festivali başladı. Kınık Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen festivalde çok sayıda yöresel ürün sergilenecek. Festival boyunca çeşitli konserler ve etkinlikler düzenlenecek.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Hasat Festivali'nin ilk gününde şarkıcı Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş sahne aldı. Festivalin 2'nci gününde ise şarkıcı Kıraç sahneye çıktı. Festivalde nikah sürprizi yaşandı. Sahnede gelin ve damadın nikahını Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer kıydı. Nikah şahidi ise Kıraç, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kınık Kaymakamı Abdurrahman Çelebi ve Esnaf Halil İbrahim İlgazlı oldu. Sahnede nikahları kıyılan gelin ve damat ilk danslarını Kıraç'ın şarkılarından biri olan 'Endamın Yeter' ile yaptı. İlk dansın ardından gelinin çiçeğini sahneden attığı festivalde renkli görüntüler yaşandı. Doğruer, nikahlarını kıydığı genç çifte mutluluklar diledi. Çiftin nikah şahitliğini yapan Kıraç da "Umarım en zor gününüzde bugünü, bu anı hatırlarsınız ve o zorlukları aşıp ömür boyu mutlu olursunuz" diyerek çiftin mutluluklarına ortak oldu.


 

'ÇOK HEYECANLIYIM'
 

Evlilik cüzdanını AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin elinden alan gelin Damla Özcan Şengül, "Çok heyecanlıyım, bizim için çok güzel bir şey oldu. Kıraç çocukluğumdan bu yana hayran olduğum bir şarkıcı ilk dansımızı onun şarkısıyla yaptık çok heyecanlıyım" dedi.
 

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'e, Kıraç'a, emeği geçen herkese teşekkür eden damat Emre Şengül ise "En mutlu günümüzde bizi mutlu ettiler çok mutluyuz çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

15 Eylül'e kadar devam edecek festivalde, yöresel ürünler sergilenecek, şarkıcılar sahne alacak ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Festival bugün Kınık Cumhuriyet Meydanı'nda gün boyunca etkinliklerle ve akşam saat 20:30'da Ayşegül Dinçer (Ankaralı Ayşe) konseri ile devam edecek. Festival kapsamında salı günü Ali Kınık, çarşamba Zakkum ve perşembe günü Muazzez Ersoy sahneye çıkacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kınık Hasat Festivali
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