KİM BU ÇİZGİ FİLMCİLER?

HABER: NEDRET HOTUN

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) bünyesinde, kültür-sanat etkinliklerine erişim ve katılım imkânlarını artırmayı amaçlayan İKSV Alt Kat, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nin desteğiyle altı bölümden oluşan “Kim Bu Çizgi Filmciler?” adlı çevrimiçi seriye başlıyor. Her hafta bir bölümün paylaşılacağı serinin ilk bölümü “Animasyonun Hikâyesi” İKSV YouTube sayfasında yayında. Serinin ilk konuğu ise animasyon sanatçısı ve illüstratör Tuğçe Audoire.

İKSV Alt Kat, animasyon sanatçısı Eda Erdoğmuş’la birlikte hazırladığı altı bölümden oluşan “Kim Bu Çizgi Filmciler?” serisi ile çevrimiçi etkinliklerine devam ediyor. İKSV YouTube kanalında yayınlanacak serinin her bölümünde, animasyon (canlandırma) sanatının tarihçesinden kısa bilgilerin yanı sıra, animasyonun farklı bir alanında uzmanlaşan, çalışmalarını Türkiye’de veya dünyanın farklı ülkelerinde sürdüren bir konuk sanatçı da yer alacak.

Animasyon sanatına meraklı ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen her yaştan izleyici için kaynak oluşturabilecek eğlenceli ve öğretici seri, çizgi film tasarımı ile ilgili farklı konuların işlendiği altı ayrı bölümden oluşuyor. Serinin tüm bölümleri, YouTube linki üzerinden ulaşılabilecek Türk İşaret Dili eklentisi seçeneğiyle yayınlanacak.

İKSV Çocuk Kitapları’nın animasyon filmlerini de hazırlayan Eda Erdoğmuş’un, animasyon sanatının dalları ve yapım aşamaları üzerine, çeşitli disiplinlerde iş üreten sanatçılarla yapacağı sohbetlerin ilk bölümü İKSV YouTube sayfasında yayında.

‘Kim Bu Çizgi Filmciler?’ Serisinin Bölümleri:

Animasyonun Hikayesi, Hikâye Anlatımı / Storyboard

Karakter Tasarım / Konsept Sanat, İki Boyutlu Animasyon

Üç Boyutlu Animasyon, The Cartoon Mill (Çizgi Film Değirmeni)