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’KİLOMETRE 24’ SERGİSİ

TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN FOTOĞRAF SANATÇILARININ KADRAJINDAN GÜN DOĞUMUNDAN GÜN BATIMINA ’KİLOMETRE 24’ SERGİSİ

27 Ağustos 2021 Cuma 19:34
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’KİLOMETRE 24’ SERGİSİ

NEDRET HOTUN

 Rumeli yakası banliyölerinin son istasyonu olan “Küçükçekmece” raylı sistemle tanıştığı 19. yy sonlarında halk arasında "Kilometre 24" olarak anılırdı. 

BİR GÜN BOYU KÜÇÜKÇEKMECE

Şehre yeni bir gözle bakarak, ilçenin tarihi dokusunun yanı sıra bugününü de belgeleyen sanatçıların kadrajına yansıyan kareler, Engin Özendes küratörlüğünde 21 Ağustos’ta Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezi’nde fotoğrafseverlere sunuldu.

Hazırlanan projede yer alan sanatçılar; ‘Ali Kabaş, Ali Öz, Altan Bal, Atilla Özdemir, Attila Durak, Birgül Koç, Can Mocan, Cengiz Akduman, Cengiz Karlıova, Gökhan Arer, Hakan Karatepe, İzzet Keribar, Jochen Proehl, Laleper Aytek, Mehmet Akgül, Meltem Sümeli, Murat Germen, Ömer Orhun, Sadık İncesu, Serdar İyiiz, Serhat Gökçaylar, Sevil Alkan, Sıtkı Kösemen ve Timurtaş Onan’ oldu. 

Adını, Sirkeci-Halkalı hattı 24 kilometre tuttuğu için buradan alan proje, Küçükçekmece Belediyesi tarafından aynı isimli bir kitapla da ölümsüzleştirilecek. Küçükçekmece metinlerinin de yer aldığı bir kitaba dönüştürülerek, güncel bir çalışma olarak raflarda yerini alacak.

Önce Vatan Gazetesi

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KİLOMETRE 24 SERGİSİNEDRET HOTUNönce Vatan
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