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Kethuda Hamamı’nda “Sevginin Sanatı” Eserleri...
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Kethuda Hamamı’nda “Sevginin Sanatı” Eserleri...

İstanbul – Ortaköy Kethuda Hamamı; Ressamlar Derneği’nden 53 sanatçının eserlerinin sergilendiği “Sevginin Sanatı” adlı Karma Sergisine 18 Şubat’da ev sahipliği yaptı.

Kethuda Hamamı’nda “Sevginin Sanatı” Eserleri...

İstanbul – Ortaköy Kethuda Hamamı; Ressamlar Derneği’nden 53 sanatçının eserlerinin sergilendiği “Sevginin Sanatı” adlı Karma Sergisine 18 Şubat’da ev sahipliği yaptı.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:12
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Kethuda Hamamı’nda “Sevginin Sanatı” Eserleri...

HABER: ZAMBAK KARABAY

Kokteylle açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

  

Ressamlar Derneği önce Mahmut Cuda ve arkadaşlarının teşebbüsleri ile daha sonra İbrahim Çallı, Ferruh Başağa, Nihat Akyunak, Lütfü Günay ve Sabiha Bozcalı tarafından 1950 yılında kurulmuştur. 1958 yılında Türkiye Ressamlar Cemiyeti adını alan dernek 1980 yılından sonra Ressamlar Derneği adıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Elli dokuz senelik zaman dilimi içinde Ressamlar Derneğinde görev alan tüm yönetim kurulları, Türkiyede resim sanatının yerleşmesi, gelişmesi ve sevilmesi için çalışmalarını büyük bir özveri ile bugüne kadar sürdürmüşlerdir.

  

Çok sayıda farklı konudaki eserlerin sergisi, 24 Şubat’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır.

Ressamlar Derneği olarak sergiye katılan sanatçılar; Ayhan Gökçadır, Akif Poroy, Alev Aydın, Aysel Erken, Ayten Erken, Aynur Yıldırım, Ayşen Kalkavan, Ayşe Ümit Sahilyol, Birgül Tekçe, Berfu Bozkurt, Behiçe İskender, Canan Arabacı, Demet Yıldız, Dilek Oğuz, Dilber Şahan, Eser Değer, Fevziye Özmen, Filiz Devecioğlu, Günseli Yetkin, Hacer Göktaş, Hale Öztürk, Hülya Say, İffet Savcı, Muzaffer Gençer, Kerime Yalçın Aydın, Meltem Tomay, Mine Benzer, Nebahat Şimşek, Nevin Bayrak, Nesrin Baykaş, Nihal Atamer, Nilüfer Senin, Nur Ulubil, Öznur Balcı, Pınar Sünbül, Sabahat Bayar, Saba Çağlar Gün, Semra Esgün, Semra Gözüyeşil, Seval Gülün, Sevinç Öner, Serpil Akgün, Serap Kolabaş, Süheyla Tuncay, Süheyla Zengin, Şehnaz Aykaç, Semine Hazar, Selcan Odabaşıcı, Seza Tüzün, Tülin Erkmen, Tülin Tatlısu, Yılmaz Batuk,Yasemin Toydemir


  

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Anahtar Kelimeler:
Kethuda HamamıSevginin SanatıEserZambak Karabay
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