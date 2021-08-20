“KESİŞME; İYİ Kİ VARSIN EREN” Filminin  2. Fragmanı 

NEDRET HOTUN

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Trabzon Maçka’da teröristlerle, kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada 15 yaşındayken kaybettiğimiz Eren Bülbül ve onu korumak için 41. Yaş gününde 41 mermiyle şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin 2. Fragmanı şehitlerimizin 4. Ölüm yıldönümünde yayınlandı.

Trabzonspor ve Milli Takım’ın yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, çok büyük bir Trabzonspor taraftarı olan, kulübünün formasını üstünden çıkarmayan Eren Bülbül’ün filminde rol aldı. Ömür’ün, Eren ve kardeşleriyle aynı takımda oynadığı maç sahnesi büyük ilgi çekti.

Film 29 Ekim 2021’de Vizyona Girecek...

TRT/Digital Sanatlar ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren”, 29 Ekim 2021’de vizyona girecek. Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği, İsmail Hacıoğlu, Rahman Başel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek’in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı. Senaryosunu Mert Dikmen ve Özer Feyzioğlu’nun kaleme aldığı filmde, iki şehidimizin hayat hikayesi, ülkemizde yaşanan terör gerçeği, Anadolu, Karadeniz’deki çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedakar, sevgi yüklü yurdum insanlarının yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıtılıyor.