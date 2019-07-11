Kerki-Solfej’in Harbiye Açıkhava Konserleri’nde Harbiye’de yıldızlı geceler

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Duayen sanaçtı, Harbiye’de muhteşem konser verdi

50. Sanat yılını hayranlarıyla kutlayan, Cumhuriyet sevdalısı, Atatürk aşığı muhteşem insan, duayen sanatçı beyefendi Erol Evgin Harbiye’de şahane bir konser verdi. Şarkılara mutlulukla eşlik etmekten sesim kısıldı, huzur, umut ve anılarla ayrıldık geceden...

Duayen sanatçının, konseri ayakta dakikalarca alkışlanarak tekrar sahneye çıktı. Erol Evgin’li gecenin bitmesini hiç istemedik.

AÇIKHAVADA SENFONİK MOR VE ÖTESİNE YOĞUN İLGİ

Kerki-Solfej’in Harbiye Açıkhava Konserleri’ndeki son konuğu mor ve ötesi oldu. Senfonik konserine hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği mor ve ötesi’nin konser biletleri saatler öncesinden tükendi.

Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Masis Aram Gözbek yönetimindeki Magma Filarmoni Korosu’nun mor ve ötesi’ne eşlik ettiği konserde grup üyeleri Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Burak Güven ve Kerem Kabadayı 16 şarkılık senfonik repertuarları ile dinleyicilerine farklı bir mor ve ötesi deneyimi yaşattı. Konserde ‘Deli’, ‘Oyunbozan’, ‘Cambaz’, ‘Araf’ ve ‘Bir Derdim Var’ gibi sözü ve müziği kendilerine ait olan şarkıları seslendiren gruba, Harbiye’yi dolduran binlerce kişi de hep bir ağızdan eşlik etti.

SERTAB ERENER’DEN AKUSTİK - ELEKTRİK PERFORMANSI

Sertab Erener, akustik-elektrik performansıyla önceki akşam Harbiye Açıkhava sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. Kerki - Solfej’in düzenlediği gecede verdiği müzik ziyafetinin yanı sıra, sahnedeki barkovizyon gösterimleri ile de duygu dolu anlar yaşattı.

AYTA SÖZERİ'YE ÜNLÜ AKINI

Son zamanların en sevilen isimlerinden Ayta Sözeri, Kerki Solfej’in düzenlediği Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam Harbiye’de sahneye çıktı. Sahneye çıktığında heyecan ve mutluluğu her halinden belli olan Ayta Sözeri; “Bu benim ilk Harbiyekonserim. 30 yıldır şarkı söylüyorum ilk defa dilim damağım kurudu. Bir de ne yalan söyleyeyim bu kadar kalabalık olacağınızı tahmin etmiyordum. Ne iyi ettiniz de geldiniz” diyerek seyircisine teşekkür etti.

ASSOLİST AYTA SÖZERİ BELKIS ÖZENER SÜRPRİZİ

Ayta Sözeri'yi Harbiye'deki ilk konserinde dostları da yalnız bırakmadı. Birce Akalay, Gökçe Bahadır, Gupse Özay, İsmail Ege Şaşmaz, İpek Tanrıyar-Murat Evler, Elif Can Ongurlar, Özlem Conker, Sebahat Kumaş, Neşe Kelsoy gibi isimler Ayta Sözeri'yi dinlemeye gelenler arasındaydı.

Binlerce kişi Levent Yüksel’in her şarkısını marş gibi söyledi

Harbiye’deki her konserinde sahne enerjisiyle büyük beğeni toplayan Levent Yüksel, yine geleneği bozmadı. ‘Ya Sonra’ şarkısı ile konserine başlayan başarılı sanatçı, ‘Ayrılmam’, ‘Kadınım’, ‘Medcezir’, ‘Tuana’, ‘Karaağaç’, ‘Bi Daha’, ‘Zalim’ gibi klasiklerinin yanı sıra üç yıl önce çıkardığı arabesk albümü ‘Hayatıma Dokunan Şarkılar’ dan seçtiği ‘Mutlu Ol Yeter’, ‘Kaderimin Oyunu’, ‘Yalnızım Dostlarım’ şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Şarkılarıyla olduğu kadar Hakan Akkaya imzalı sahne kıyafetleriyle de dinleyicilerin beğenisini kazanan Levent Yüksel, yaklaşık üç saat kaldığı sahnede bir an olsun düşmeyen temposuyla sahnede adeta devleşti.

Dinleyicilerin konser boyunca her şarkısına hep bir ağızdan eşlik ettiği Levent Yüksel, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.