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KENDİ HİKAYENE YOLCULUK SENARYO YARIŞMASI BAŞLIYOR

Kendi Hikayene Yolculuk oluşumu tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan televizyon dizisi senaryo yarışması 6 Ağustos’ta kayıtlarını açıyor. Ocak 2023’e kadar sürecek yarışma özellikle ‘yeni’ senaryo yazarlarıyla sektörü birbirine bağlamayı ve bir köprü vazifesi görmeyi amaç ediniyor. Online olarak gerçekleştirilecek yarışmanın kayıtları 10 Eylül’e kadar devam edecek.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:58
KENDİ HİKAYENE YOLCULUK SENARYO YARIŞMASI BAŞLIYOR

HABER: GİZEM YILDIZ


Işıl Sönmez’in kurucusu olduğu Kendi Hikâyene Yolculuk oluşumu, senaryonun ‘okunan’ ve ‘raporlanan’ bir ‘değer’ olduğuna dikkat çekecek bir yarışma ile yeni yazarlara ve projelere el uzatıyor. TV, sinema sektörü ile yeni yazarları, anlatıların ve projelerin işbirliklerini desteklemek, böylece üretici sistemindeki yeni dinamiklerle çeşitliliği ‘el ele’ geliştirmek amacıyla çıktığımız bu yolda birbirinden donanımlı isimler de yarışmaya jürilik edecek.

Sektörün önemli isimleri jürilik yapacak

İki aşamadan oluşacak yarışmanın ilk etabında proje dosyaları Kendi Hikâyene Yolculuk ekibi tarafından değerlendirmeye alınırken, seçilen ilk 20 proje bir sonraki aşamaya geçecek ve yarışmacılar ilk bölüm senaryosu yazarak büyük ödül için yarışacaklar. Belirlenecek tarih aralıklarında kurallara uygun projeler kabul edilecek ve oluşturulacak belli yeterlilik kriterleriyle seçilecek projeler jüriye iletilecektir. Show TV Dramalar Koordinatörü Gülen Çakır, Oyuncu Emre Kınay, Senarist Eylem Canpolat ve Yönetmen Yapımcı Gül Oğuz’un jürilik yapacağı yarışmada seçilecek dört proje “Altın” “Gümüş” “Bronz” ve “Jüri Özel Ödülü” olmak üzere ödüllere layık görülecektir.

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KENDİ HİKAYENE YOLCULUK SENARYO YARIŞMASI BAŞLIYOR
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