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"Kemal Sunal Film Kostümleri ve Film Afişleri" sergisi, Müze Gazhane'de açıldı

Türk sinemasının güldürü ustası Kemal Sunal'ı tüm yönleriyle anlatan "Kemal Sunal Film Kostümleri ve Film Afişleri" sergisi, Müze Gazhane'de açıldı.

08 Nisan 2023 Cumartesi 22:05
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"Kemal Sunal Film Kostümleri ve Film Afişleri" sergisi, Müze Gazhane'de açıldı

İSTANBUL AA- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, sergi açılışına usta oyuncunun oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal ve eşi Gül Sunal ile sanatseverler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Sunal, babasının ölümünün üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen yeni nesil tarafından dahi çok sevildiğini ve bunun da ailesi olarak kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Babasının çok özel bir insan olduğunda bahseden Sunal, "Az konuşurdu, daha çok dinlemeyi tercih ederdi. Ben, bu konuda daha çok anneme benzemişim. Kimseye kin beslemezdi ama üzüldüğü konular vardı, telif hakları gibi. Filmleri hala kendiyle yarıştırılan dünyadaki tek oyuncu benim babam sanırım. Bu özel insanın oğlu olmaktan gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Sunal'a saygı niteliği taşıyan Müze Gazhane C Binası'ndaki sergi, 14 Nisan'a kadar ziyaret edebilir.

AA

Son Güncelleme: 08.04.2023 22:12
Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal Film Kostümleri Ve Film Afişleri
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