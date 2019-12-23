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Kelebekler Özgürdür

Funda Akosman Erman’ın haberi için tıklayınız...

Kelebekler Özgürdür

Funda Akosman Erman’ın haberi için tıklayınız...

23 Aralık 2019 Pazartesi 00:00
11 Okunma
Kelebekler Özgürdür

FUNDA AKOSMAN ERMAN / İSTANBUL

Kats Sahnede çok sevgili dostumuz Kamuran Akkor, Cengiz Orhonlu, Özge İnce, Ümit İlban sahneye koydukları ‘Kelebekler Özgürdür’ oyunu harikaydı. Sanatçıların performansı da konu da şahaneydi, izlemenizi tavsiye ederim.

Ünlü oyuncu Nedim Saban da izleyiciler arasındaydı ve oyunu çok beğendiğini ifade etti. Menekşe hanımın da işletmeciliğini yaptığı mekan, sıcak samimi ortam, kendimizi evimizde hissettik. Tekrar tebrik ediyoruz ve teşekkürler ediyoruz.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 23.12.2019 08:43
Anahtar Kelimeler:
Funda Akosman ErmanNedim SabanÜmit İlbanÖzge İnceCengiz OrhonluKamuran AkkorKats SahneKelebekler Özgürdür
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