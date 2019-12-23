FUNDA AKOSMAN ERMAN / İSTANBUL

Kats Sahnede çok sevgili dostumuz Kamuran Akkor, Cengiz Orhonlu, Özge İnce, Ümit İlban sahneye koydukları ‘Kelebekler Özgürdür’ oyunu harikaydı. Sanatçıların performansı da konu da şahaneydi, izlemenizi tavsiye ederim.

Ünlü oyuncu Nedim Saban da izleyiciler arasındaydı ve oyunu çok beğendiğini ifade etti. Menekşe hanımın da işletmeciliğini yaptığı mekan, sıcak samimi ortam, kendimizi evimizde hissettik. Tekrar tebrik ediyoruz ve teşekkürler ediyoruz.