Kelebekler Gravürlerde Ölümsüzleşti

HABER: DİNÇER KARACALAR

Bugüne kadar Türkiye dışında İtalya, Fransa, Litvanya, Polonya, Mısır’da eserlerini sergileyen sanatçının özgün baskı ve resimlerinden oluşan sergisine, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

"Kelebekler hayatımda varlığımı sorguladığım önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Değişim, dönüşümün simgesi olan Kelebek tasavvufla yoğrulan iç dünyam ile çok örtüşüyor. Sürünen bir tırtılın geçirdiği evrim sonunda havada uçuşan naif bir kelebeğe dönüşmesi beni hep etkiler”diyen Kalaycıoğlu’nun sergisi Durusu Park Ali H. Üstay evinde. Sergi 30 Kasım’a kadar açık. Sergiyi gezmek için yesimyıldızart adlı instgram hesabından randevu alınması gerekiyor.





