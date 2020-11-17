KASAMAM’IN “YALAN” ADLI ALBÜMÜ, TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA…

HABER: AYŞENUR MAMA

Başarılı müzik grubu Kasamam’ın “Yalan” adlı albümü, eylül ayında dijital platformlarda yerini aldı. SCP Müzik etiketiyle yayınlanan ve 8 şarkıdan oluşan albümün yapımcılığını Sabih Cangil, Tanju Eren ve Hayri Ataman üstlendi. İsmini çıkış parçası olan şarkıdan alan albümün tüm şarkılarının sözleri Nurcan Arat; besteleri ise Hayri Ataman imzalı. Kasamam, aylardır üzerinde çalıştıkları ve grubun en önemli çalışmalarından biri olarak kabul ettikleri albüme dair şunları söyledi:





“Rock müzikseverler, bizi motosiklet festivallerinde verdiğimiz konserlerle tanıdı. Zaman içinde festivallerde aranan gruplardan biri olmayı başardık ve ciddi bir yol kat ederek önemli projelere imza attık. Verdiğimiz emeklerin sonuçlarından biri olan “Yalan” adlı albümümüz, 25 Eylül 2020 tarihinde tüm dijital platformlarda yerini aldı. Albümde yer alan 8 şarkının tümü grup üyelerinin imzasını taşıyor. Düzenlemeleri ve enstrüman kayıtları Sabih Cangil ve Tanju Eren tarafından yapılan albümün diğer kayıtları, SCP stüdyolarında gerçekleştirildi. Aylardır üzerinde çalıştığımız “Yalan” bu güne kadarki en önemli projelerimizden biri. Bu nedenle Rock müzikseverlerin albüme büyük bir ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Rock müzikseverlerin ilgisi ve desteğiyle tıpkı “Yalan” gibi birçok önemli projeye imza atmamız kaçınılmazdır. Kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz.”

Kasamam, motosiklet sevdalıları için hazırladıkları “Motosiklet Zamanı” adlı şarkılarının çok yakında müzikseverlerle buluşacağının müjdesini verdi.