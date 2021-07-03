Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1376.67
ALTIN
499.99
DOLAR
8.7002
STERLİN
12.0376
EURO
10.3238
Boğazlıyan’da ihale ile taşınmaz satışı
Boğazlıyan’da ihale ile taşınmaz...
Kuru yük gemisi satılacak
Kuru yük gemisi satılacak
1997 Model tekne satılacak
1997 Model tekne satılacak
Ticari yat satılacak
Ticari yat satılacak
MSB, 2.533 sürekli işçi alacak
MSB, 2.533 sürekli işçi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı 

Türk Sinemasının usta ismi oyuncu, yönetmen, senarist Kartal Tibet'in Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası, son yolculuğuna uğurlandı. 

03 Temmuz 2021 Cumartesi 16:56
13 Okunma
Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı 

İSTANBUL(DHA)

Türk sinemasının usta ismi oyuncu, yönetmen, senarist Kartal Tibet,  83 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Tibet için bugün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, çok sayıda siyasetçi, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit gibi sanat camiasından çok sayıda kişi, Kartal Tibet'in çocukları, sevenleri ve yakınları katıldı. Kartal Tibet'in yakınları taziyeleri kabul etti. Zincirlikuyu Camii'ne gelenlerden helallik istendikten sonra cenaze namazı kılındı. Kartal Tibet'in naaşı omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Kartal Tibet, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. 


"ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP"

Kartal Tibet'in oğlu Kanat Tibet, "Çok büyük kayıp. Babamız bu toprakların insanları için yeri zor doldurulacak bir insan. Hepimizi güldürdü, ağlattı, dertlerimizi unutturdu. Onunla bir dönem bitiyor" dedi.


"ÇOK BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜM VAR, ANILARIMIZLA YAŞAYACAK"

Kızı Kumru Tibet Aydın, "Çok özel bir insandı. O kadar iyi bir baba ve dosttu. Duygularımı ifade edebilmem mümkün değil. Çok büyük bir üzüntüm var. Anılarımızla yaşayacak umarım" dedi.


"HAYATIMIN HER SAYFASINDA ONUN YERİ VAR"

Oyuncu Civan Canova ise "Acımızı tam olarak yaşayamıyoruz, herhalde biraz yalnız kaldığımız zaman daha çok çökecek içimize, yokluğu. Ben bu yaşıma kadar, çocukluğumdan beri Kartal abinin izleri vardır. Bütün hayat sayfalarımın hepsinde onun bir yeri var. Hayat bize devam et diyecek ama onun özlemi, sevgisi onun bize öğrettikleri, ruhumuza yansıttığı o güzel etki, hiç bir zaman kaybolmayacak şeklinde konuştu.


"BİZE ARMAĞAN ETTİĞİ FİLMLER İLE SONSUZA KADAR YAŞAYACAĞINA İNANIYORUM"

Hülya Koçyiğit, "Türk Halkı onu çok sevdi, sadece aktör olarak değil yaptığı onca yönetmenlik yaptığı filmlerle de sevildi. Diyoruz ya sanatçılar yaşarken değil, her zaman anılmalı, tabi ki eserleriyle anılmalı bize armağan ettiği filmler ile sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum" dedi.


"BİZE DÜŞEN SANATÇIMIZIN İSMİNİ KALICI HALE GETİRMEK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Çok önemli karakterlere hayat vermişti. Bize düşen sanatçımızın ismini kalıcı hale gelmesi için elimizden geleni yapmak. Örnek sanatçılarımızı yıllar geçtikçe kaybediyoruz önemli olan onların yerini onların anısını yaşatarak, yeni sanatçıları sektörümüze kazandırmak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kartal TibetTürk SinemasıOyuncuYönetmenSenaristZincirlikuyuönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kemal Sunal vefatının 21. yılında kabri başında anıldı
Kemal Sunal vefatının 21. yılında kabri başında anıldı
Apartman bahçesinde kazı
Apartman bahçesinde kazı
Göbeklitepe taşı ağustosta BM'de
Göbeklitepe taşı ağustosta BM'de
Atilla Çilingir’in yeni kitabı ‘TMT’ raflarda yerini alıyor
Atilla Çilingir’in yeni kitabı ‘TMT’ raflarda yerini alıyor
Sümela Manastırı’nda saklı mekanlar ziyarete açıldı
Sümela Manastırı’nda saklı mekanlar ziyarete açıldı
Bakan Ersoy'dan müzik sınırlamasıyla ilgili açıklama
Bakan Ersoy'dan müzik sınırlamasıyla ilgili açıklama
Türk Sineması'nın usta ismi Kartal Tibet vefat etti
Türk Sineması'nın usta ismi Kartal Tibet vefat etti
Diyarbakır'ın 5 bin yıllık surlarının sırrı araştırılıyor
Diyarbakır'ın 5 bin yıllık surlarının sırrı araştırılıyor
‘Dilsiz’ filmi engelleri aşıyor
‘Dilsiz’ filmi engelleri aşıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma