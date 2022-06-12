Kartal Kitap Fuarı’nda, yazar Ayşe Kulin’e ‘onur ve emek ödülü’ verildi

İSTANBUL, (DHA) - Etkinliğin ikinci gününde, yazar Ayşe Kulin, onur ve emek ödülünü, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in elinden aldı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerin ikinci gününde Emekli Amiral Cem Gürdeniz, Hakan Bıçakçı, Mine Söğüt, Figen Şakacı, Ahmet Mümtaz Taylan, Kemal Varol, Gamze Güller, Murat Gülsoy, Umay Umay ve Atilla Dorsay’ın söyleşileri gerçekleşti.

EDEBİYAT VE SANAT DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ OKURLARIYLA BULUŞTU

Fuarda, günün ilk söyleşilerinden birinde yazar, oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan sevenleri ile bir araya geldi. Ünlü sanatçı söyleşide yeni kitabı, Ara Toplam, Yolumu Ararken Öğrendiklerim ve sanat hayatıyla alakalı merak edilen soruları cevapladı. Uzun yıllardır çok sevilen Leyla ile Mecnun adlı dizinin, önümüzdeki yıl çekimlerinin devam edeceğinin müjdesini veren ünlü sanatçı, yakın zamanda mutlaka bir tiyatro oyununu da sahneye taşımak istediğini söyledi.

Günün öne çıkan söyleşilerinden biri de ünlü yazar ve müzisyen Umay Umay’ın konuşmacılığında gerçekleşti. Sanatçı Umay, söyleşide daha çok müzik hayatıyla ilgili konuştu. Özellikle çocukların, romanlardan çok şiir okumaya teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Umay, Türkiye’nin kültür sanat hayatının bir yapaylık içinde olduğunu, bu durumun bir an önce değişmesi gerektiğini sözlerine ekledi ve yakın zamanda yeni bir şarkı bestelemek istediğinin müjdesini verdi.

2. Kartal Kitap Fuarı’nın misafirlerinden biri de sinema eleştirmeni ve yazar Atilla Dorsay oldu. Dorsay, söyleşide Türk ve dünya sineması tarihi ile yazın hayatıyla ilgili merak edilenleri cevapladı. Hayatını değiştiren filmin, Yılmaz Güney’in ‘Umut’ isimli filmi olduğunu, filmi izledikten sonra mimarlığı bırakarak yazar olmaya karar verdiğini söyleyen yazar, yakın dostu olan Yılmaz Güney’i son günlerinde ziyaret edememiş olmaktan dolayı, hayatı boyunca yaşadığı üzüntüyü ifade etti.

Fuarda gerçekleşen söyleşileri takip eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuşmacılara söyleşilerin sonunda fuardan hatıra olarak, Kartal Belediyesi logolu kalem hediye etti. Ünlü yazarlar, söyleşilerin ardından okurları için kitaplarını imzaladı.

ONUR VE EMEK ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ AYŞE KULİN’E

Fuarda, onur ve emek ödülünün sahibi ise Türkiye’nin öne çıkan yazarlarından biri olan Ayşe Kulin oldu. Ödül töreninden önce, gerçekleşen söyleşide kısa bir konuşma yapan sevilen yazar, pandemiden dolayı uzun süre fuarlara katılamadığını, bu yüzden Kartal Belediyesi tarafından organize edilen kitap fuarına davet edilmesinden dolayı yaşadığı mutluluğu ifade etti. Kulin, Srebrenitsa katliamıyla alakalı kaleme aldığı ‘Sevdalinka’ isimli kitabından sonra Avrupa ülkelerine olan kızgınlığından dolayı hiçbir zaman Avrupa ülkelerine seyahat etmediğini söyledi.

Söyleşinin sonunda, ünlü yazara onur ve emek ödülünü takdim eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kıymetli yazarımıza böyle bir fuarda bizleri yalnız bırakmadığı için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kartal’ı, İstanbul’un kültür sanat merkezi yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Diliyoruz ki tüm yazarlarımız özgürce eserlerini kaleme almaya devam edebilsin” ifadelerini kullandı.

Yazar Ayşe Kulin ise onur ve emek ödülünü almaktan dolayı yaşadığı mutluluğu ifade ederek, ödülü hayatı boyunca saklayacağını belirtti.

OYUNCU YURDAER OKUR, AYAKTA ALKIŞLANDI

2. Kartal Kitap Fuarı’nın son etkinliği ise ünlü oyuncu Yurdaer Okur tarafından sahneye taşınan ve Türk edebiyatının unutulmaz şairi Nazım Hikmet’in şiirleri ve hayat hikâyesinin işlendiği, ‘Ran’ isimli tiyatro oyunu oldu. Yaklaşık bir saat süren tek perdelik oyunun son sahnesinde Yurdaer Okur’un, Nazım Hikmet tarafından kaleme alınan, ‘Güneşi İçenlerin Türküsü’ adlı şiirini seslendirdiği anda, tüm sanatseverler oyuncuyu uzun süre ayakta alkışladı.

Oyunun sonunda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Yurdaer Okur’a teşekkür plaketi takdim ederek, “Ülkesini ve bayrağını sevenlerin, Kartallı Kazımlar’ın kenti Kartal’dayız. Gerçekten çok duygulandık. Sizlere ve kıymetli oyuncumuza sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.