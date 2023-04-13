Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.135,55
ALTIN
1.269,51
DOLAR
19,35
STERLİN
24,28
EURO
21,43
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür, yoğun ilgi ile karşılandı

Tuğba Erdem’in oyunculuğu ve Balahan Gürel’in yönetmenliğiyle izleyicinin beğenisini kazanan Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür, dün akşam yoğun ilgi ile karşılandı.

13 Nisan 2023 Perşembe 18:47
3 Okunma
Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür, yoğun ilgi ile karşılandı

İSTANBUL- 12 Nisan Çarşamba günü Besa Sahne Cevahir’de sahnelenen Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür, detaylıca işlenmiş karakteriyle seyirci tarafından tam not aldı. Amerikan erken dönem feminist edebiyatının en önemlilerinden Sarı Duvar Kâğıdı hikâyesinden ilhamla yola çıkarak yazılan özgün tiyatro eseri; Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür, izleyiciyi “Farklılık nedir? Uyum sağladığımız şeyler bizi tutsak edebilir mi?” gibi birçok soruyla baş başa bırakırken, kadınların yaşadıkları sorunları odağına alarak; geleneksel bakış açısını madalyonun diğer yüzüyle anlatmaya devam ediyor. Tek kişilik perde gösterisiyle öne çıkan oyun, izleyici tarafından büyük alkış aldı.

Kökleşmiş Algıları Söküp Atıyor! 

Yüzyıllardır süre gelen düzene izleyicinin farklı bir bakış açısıyla bakmasını sağlayan özgün tiyatro eseri; Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür, ana karakterin çözmeye çalıştığı sıradanlaşmış düzeni yırtmaya çalışmasını yeni bir dille ifade etmesini konu alıyor. Birçok sosyal katmanın altında ne olduğunu ortaya çıkarıp konunun etrafında dolaşan eser, farkındalıkları kabullenmeyi ve normal olanın üzerine seyirciyi düşünmeye zorlayarak; geleneksel bakış açısına bütüncül bir pencereden bakmasını sağlıyor.

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkçe pop müziğine yön veren isimler Zorlu'da
Türkçe pop müziğine yön veren isimler Zorlu'da
Dolunay Masalcıları'nın izinde
Dolunay Masalcıları'nın izinde
Juno Kadersel Eş
Juno Kadersel Eş
"Mitler ve Hayaller" sergisinin konuğu sanatçı Murat Germen oldu
"Mitler ve Hayaller" sergisinin konuğu sanatçı Murat Germen oldu
"Mitler ve Hayaller" sergisinin konuğu sanatçı Murat Germen oldu
"Mitler ve Hayaller" sergisinin konuğu sanatçı Murat Germen oldu
Cengiz Çekil'in en kapsamlı sergisi Arter'de sanatseverlerle buluştu
Cengiz Çekil'in en kapsamlı sergisi Arter'de sanatseverlerle buluştu
Frank Nitsche'nin "Turkish Delight" adlı sergisi Pilevneli Galeri'de açıldı
Frank Nitsche'nin "Turkish Delight" adlı sergisi Pilevneli Galeri'de açıldı
"10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" 26 Mayıs'ta başlayacak
"10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" 26 Mayıs'ta başlayacak
Korku ve komediyi birleştiren "Renfield" vizyona giriyor
Korku ve komediyi birleştiren "Renfield" vizyona giriyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi